Stanley: “Las familias que reciben pensión por discapacidad la seguirán cobrando”

MARCHA ATRÁS

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reafirmó que el Gobierno decidió “restablecer” las pensiones a las personas discapacitadas “que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar”, y agregó que el pago se hará efectivo la semana próxima.

Stanley aseguró que volverán a percibir la pensión por discapacidad aquellos beneficiarios cuyos grupos familiares posean ingresos mayores a tres jubilaciones mínimas o sean propietarios de un automóvil usado, y que “por error” este mes no cobraron.

La funcionaria aclaró que luego se revisará “caso por caso” para evitar el otorgamiento inadecuado del beneficio y enfatizó que, en cambio, no lo percibirán quienes “se dieron de baja por fallecimiento, porque han renunciado o no tienen una discapacidad”.

“Lo que decidimos es restablecer todas aquellas pensiones a personas que tienen una discapacidad, que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar la pensión el último mes”, declaró Stanley a Radio Dos de Rosario.

Precisó que el cobro se hará efectivo “a mediados de la semana” que viene y dijo que quiere “llevarle tranquilidad” a los beneficiarios “que van a seguir recibiendo esa pensión, para que no vivan la angustia de si la van a percibir o no”.

La ministra sostuvo que “sin ninguna duda” hubo un “uso político” del tema porque, señaló, “hemos tocado intereses políticos, cortando situaciones de clientelismo”. “Frente a algunos errores que podemos haber cometido y que estamos revirtiendo -se excusó-, siempre hay quienes se abusan y se aprovechan de esta situación para llevar intranquilidad a la gente”.

A la vez, la titular de la cartera de Desarrollo Social dijo que se revisarán los criterios establecidos en el decreto de 1997, que fija las condiciones para acceder al beneficio por discapacidad.

“No se van a aplicar los criterios del decreto de 1997. Se está trabajando en un proyecto de decreto para adecuar la legislación a lo que es hoy la Convención para Personas con Discapacidad”, indicó Stanley.

Dijo que “necesitamos que las pensiones lleguen a aquellas personas que tienen discapacidad y merecen cobrarla”, pero “no a personas fallecidas o que se les ha entregado por clientelismo político”.

De ese modo, el Gobierno decidió restablecer buena parte de las 70 mil pensiones por discapacidad cuyo cobro fue interrumpido este mes, y prometió trabajar en el análisis “caso por caso” para reducir situaciones injustas.

Stanley adujo que “lamentablemente” las “bases de datos” con las que cuenta Desarrollo Social “no son las mejores”, lo que provocó los “errores” administrativos. “Sobre lo que se ha venido trabajando tiene que ver con eliminar y combatir las mafias y los abusos y el uso clientelar de las pensiones”, dijo la ministra.

En esa línea, sostuvo que se habían otorgado “pensiones a quienes tal vez no lo merecían, y es lo que impide que llegan a quienes merecen y necesitan una pensión”.