Cristina presentó en la Justicia su Alianza Unidad Ciudadana

HACIA LAS PRIMARIAS

Cristina de Kirchner presentó ayer, a puertas cerradas y ante unos 40 intendentes, la Alianza Unidad Ciudadana. El nuevo sello electoral del kirchnerismo se conformó legalmente con cinco partidos políticos, a los que luego se podrían sumar hasta una veintena, entre ellos el PJ. La estrategia de la ex presidenta es evitar la confrontación con el randazzismo y armar una lista única de unidad que exprese a todos los sectores opositores a Cambiemos. "El enemigo es el modelo de Macri", reiteran las fuentes consultadas por la prensa. Según se pudo saber, los jefes comunales que asistieron fueron los que "tendrán una función específica" dentro de la Alianza y la campaña. "No será una demostración de fuerza", aclaran sobre el cónclave.

Ayer por la mañana, Cristina ordenó llevar al juzgado electoral de La Plata de Juan Manuel Culotta los papeles para inscribir en la alianza UC al Frente Grande, del intendente de Ensenada Mario Secco; a Kolina, de la cuñada Alicia Kirchner y el diputado Carlos Castagneto; al Encuentro por la Democracia y la Equidad, de Martín Sabbatella, más conocido como Nuevo Encuentro; al Compromiso Federal, de los puntanos Rodríguez Saá, y al Partido de la Victoria, que preside el intendente de Bragado, Aldo San Pedro.

Estas cinco agrupaciones serán la "plataforma" de despegue de la posible candidatura de Cristina a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Según relataron dirigentes que conocen en profundidad el plan electoral K, otras agrupaciones políticas que participan del "armado" y del FPV podrían sumarse formalmente a la alianza, aunque algunos de estos sellos fueron declarados "caducos" por la Justicia y no podrán figurar legalmente como "adherentes", por ejemplo, el Partido Intransigente, Partido Solidario, Partido Memoria y Movilización Social y el Movimiento Polo Social.

El Milesttt, de Luis D'Elía, fue excluido a última hora. El Partido Comunista adherirá plenamente. El Justicialismo bonaerense, que lidera Fernando Espinoza, deberá debatir su rumbo: si acepta apoyar una lista única dentro de la Unidad Ciudadana o si se mantiene al margen, con su lógica de funcionamiento y candidatos propios. Esta última opción le permitiría a Florencio Randazzo competir por dentro del PJ, pero con una PASO devaluada ante Mario Ishii.

Cristina publicó en sus redes sociales la plataforma electoral de la Unidad Ciudadana. "No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro", sostuvo, y agregó el lema: "Unidad ciudadana para volver a tener futuro".