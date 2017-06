Alberto Fernández: "Nuestro objetivo no era quedarnos con el sello del PJ, era competir"

El jefe de campaña de Florencio Randazzo, Alberto Fernández, afirmó que el objetivo de ese sector no era quedarse "con el sello del PJ" bonaerense sino competir, advirtió que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “está buscando evitar las primarias abiertas” y acusó al kirchnerismo de generar “una suerte de trampa penosa” para impedir que el ex ministro de Transporte compita en las PASO.

"Lo que siento es que están generando una suerte trampa penosa porque nos están impidiendo ir a las PASO que era todo lo que queríamos. Es una solución ilógica y lo que veo es un grupo de intendentes muy angustiados, que no entienden la necesidad de la decisión", aseguró Fernández en declaraciones a radio Continental.



Según el jefe de campaña de Randazzo, el objetivo de ese sector “no era quedarnos con el sello del PJ, nuestro objetivo era competir", al hacer referencia a la posibilidad de que Cristina finalmente se presente por un frente independiente, decisión que anunciaría hoy en el marco de una reunión en el Instituto Patria.



“Quieren llamarse Frente Ciudadano, vamos a competir. Quieren llamarse Frente Cristina Eterna, vamos a competir con el Frente Cristina Eterna porque la intención es que frente a Cristina no haya nadie”, enfatizó Alberto Fernández, al afirmar que “más tarde o más temprano va a tener que competir y después el problema no va a ser Randazzo, va a ser (Sergio) Massa o (Esteban) Bullrich”.



Para Alberto Fernández, “lo penoso de todo esto es que detrás de una supuesta unidad, termina de romperse todo” y consideró que “hay cierta decisión de no aceptar que alguien compita con ella”.



Finalmente, el jefe de campaña de Randazzo recurrió al fútbol para aclarar la situación: “Es como si un día River resolviera no jugar más contra Argentinos Juniors, hace una liga sin Argentinos Juniors y nos entrega la AFA a nosotros: eso no era lo que queríamos nosotros queríamos jugar un campeonato. Esto es igual, Cristina creó una línea, nos deja afuera para no que participáramos de ese campeonato”.



“Es un extraño caso donde están proscribiendo a un perdedor, generalmente los proscriptos son los que ganan: ellos dicen que Cristina

gana caminando y entonces nosotros decimos para qué proscriben”, aseveró Fernández, quien se preguntó: “¿No sería mejor que Cristina legitime en votos su liderazgo y vaya a competir en la elección general?”, concluyó.