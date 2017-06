El intendente Ishii confirmó que enfrentará a Randazzo en las PASO bonaerenses

"Yo voy a enfrentar a Randazzo,” sostuvo hoy Ishii en declaraciones a radio La Red, en las que también dejó en claro que tampoco está alineado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Además, en una entrevista sostuvo: "Al peronismo no se lo abandona de ninguna manera” y agregó que “no hay que ser desagradecido”; al partido “no se lo deja tirado así”.



Ishii remarcó que no se ve con la ex mandataria "hace un año y medio”, aunque comentó que se reunió esta semana con el diputado Máximo Kirchner, a quien le reclamó que “abran el PJ para que le den posibilidades a todos” de participar en la interna.



“Pero ayer me entero que Cristina abandona el PJ y yo no quiero eso, porque en su proyecto (el partido) fue una herramienta electoral para todos" se quejó.



En este marco, el intendente que fue reelecto en su partido por el Frente para la Victoria (FpV-PJ) adelantó que se presentará como precandidato en las PASO sin precisar para qué cargo y reiteró que él "no abandona el PJ. Utilizaron el PJ, ahora se van y lo dejan vacío, pero yo no abandono el Partido Justicialista”, completó.



Durante la entrevista con Télam Radio dijo que le puede ganar a Randazzo porque conoce "la esencia de la provincia de Buenos Aires”.



También sostuvo que “el peronismo debe ser amplio como lo hizo Perón, Evita y Néstor Kirchner” y aseguró que le “sorprendió” que Cristina (Fernández de Kirchner) abandone al PJ pero que respeta su decisión" y concluyó: “No voy contra Randazzo ni contra nadie, voy contra el que se presente en el PJ para darle lista a todos compañeros que quieran participar en este espacio”.