Lousteau ratificó que no acordará con Massa en la Ciudad

El ex embajador argentino en los Estados Unidos Martín Lousteau confirmó este miércoles que el frente político que encabeza en la ciudad de Buenos Aires, Energía Ciudadana Organizada (ECO), no confluirá en el distrito con la alianza 1País que sostienen los diputados nacionales Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Victoria Donda, porque se trata de "espacios distintos".



"Somos espacios distintos", remarcó Lousteau al desechar un eventual acuerdo electoral con el massismo y subrayó que los dirigentes tienen "la obligación" de hablar con todos los sectores pero sostuvo que se mantiene "en el mismo lugar que en 2013", cuando formó parte del frente UNEN.



"Los dirigentes tenemos la obligación de hablar. Cuando fui embajador, las dos veces que fue Massa a los Estados Unidos me junté con él, como lo hice con gobernadores, jueces, con todos. Cada vez que se publicó una foto con él, dijeron 'están juntos', y cada vez dije lo mismo: tengo respeto por Sergio, tiene una trayectoria, fue candidato a presidente y tengo afinidad con Margarita, pero somos espacios distintos", dijo el legislador a FM La Metro.



En una velada crítica a una de sus oponentes en los próximos comicios y antigua aliada, Elisa Carrió, Lousteau insistió en señalar que en ECO "estamos en cada una de las instancias en el mismo lugar que en 2013" en términos políticos.



"Estábamos en UNEN, y en 2015 otros se fueron. Estamos en ECO, y otros se fueron", dijo el diputado en referencia a la salida de Carrió y de los referentes de la Coalición Cívica hacia Cambiemos.



No obstante, y pese a negar un entendimiento, Lousteau le dio valor al acuerdo entre Massa y Stolbizer por entender que ambos "quieren cerrar una grieta, porque ellos vienen de lugares distintos".



El martes, el PRO y la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad oficializaron la alianza electoral 'Vamos Juntos', de la que no participará la UCR porteña, que apoya la candidatura de Lousteau en los próximos comicios.



Consultado sobre sus posturas tanto a nivel nacional como local, el ex embajador en Estados Unidos dijo que "son distintas situaciones".



"La Nación tiene una herencia complicada, no solo los últimos 12 años, es de larga data", sostuvo y diferenció: "La Ciudad es la ciudad más rica de todo el país y tiene el presupuesto más alto de toda su historia y hace diez años en los que gobierna el mismo partido y casi te diría la misma persona. El jefe de Gabinete que ahora es jefe de Gobierno", sostuvo en referencia a Horacio Rodríguez Larreta.



Lousteau reconoció que él siempre fue "crítico" de la gestión porteña. "Hoy Rodriguez Larreta tiene 2,5 más presupuesto por persona que en 2001. No creo que la Ciudad esté 2,5 veces mejor en Salud, ni Educación, ni transporte ni seguridad", apuntó.



Sobre la polarización que según algunos analistas se observa en el electorado, la rechazó. "Estoy en contra de la polarización. Esta es una elección legislativa", sostuvo.



En ese sentido consideró que en la elección nacional de octubre próximo "se juega que los desafíos a nivel país se puedan abordar de una manera mas inteligente" y otra vez lo contrastó con la Ciudad, donde consideró que se juega "cómo auditamos y cómo mejoramos la ciudad", porque consideró que "diez años de la misma administración lleva a practicas poco transparentes".



Sobre su designación como embajador en Estados Unidos, afirmó: "Hice la tarea que se me encomendó (el presidente Mauricio Macri). Cuando el Presidente me ofreció el cargo, aclaramos desde el primer día que iba a volver a competir", contó, y repitió que él "venía siendo opositor en la Ciudad".



En otro tramo de la entrevista, el economista se quejó de ataques de "trols", usuarios con perfiles falsos en las redes sociales (pueden ser rentados), usados para perjudicar a beneficiar a ciertas personas o temas.



"Lo vi en EEUU con noticias falsas. Es un riesgo para Argentina", consideró. El candidato porteño consideró que en las redes locales "está lleno de trols", pero aseguró que a él no lo "afecta nada".



"Son reglas de juego complicadas para el funcionamiento del sistema", consideró de todos modos.