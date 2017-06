Denuncia: Odebrecht le hizo pagos a hotel de los Kirchner

DIPUTADA STOLBIZER

Odebrecht podría no sólo estar vinculado a funcionarios del ex gobierno, sino también, directamente, al apellido Kirchner. Así lo denunció ayer la diputada Margarita Stolbizer en los tribunales de Comodoro Py, en un escrito en el que reveló que el hotel porteño Waldorf -cuyo dueño es Osvaldo Sanfelice- remitió casi 500 facturas a la gigante brasileña. Stolbizer, con el patrocinio de la abogada Silvina Martínez, denunció días atrás, en el marco de la causa Hotesur, que Sanfelice, histórico socio de los Kirchner y quien siempre gestionó los negocios inmobiliarios de la ex familia presidencial, adquirió en 2009 el hotel de tres estrellas Waldorf, ubicado en la porteña calle Paraguay al 400 y con 120 plazas para el turismo.

“La familia Kirchner, tal como ocurrió en innumerables negocios, usó a personas de su confianza, como Sanfelice, con el objetivo de ocultarse y comprar el Hotel Waldorf SA sin que su nombre apareciera en ningún documento”, aseguró Stolbizer y agregó que “ese hotel fue utilizado como fachada para diversas operaciones de lavado de dinero”.