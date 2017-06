El kirchnerismo inscribe frente y le entrega “PJ vacío” a Randazzo

ALIANZAS PARA LAS PASO

El PJ bonaerense, en la víspera del lanzamiento del frente electoral de Cristina Kirchner, le dio luz verde a Florencio Randazzo para competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) dentro del peronismo. Esta decisión pone en duda la integración del peronismo a la coalición que lanzará hoy la ex presidenta ya que, de sumar al PJ debería ir a una interna con su ex ministro del Interior.

“El PJ informó mediante carta documento a Florencio Randazzo que podrá presentarse, como cualquier afiliado, en el PJ y en el marco de la ley electoral vigente”, dice el escueto comunicado difundido por Fernando Espinoza, titular del peronismo bonaerense y en el que adjuntó una copia de la carta enviada al ex ministro y que lleva la firma de Patricia García Blanco, apoderada del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, Cristina Kirchner encabezará hoy una reunión con intendentes bonaerenses, concejales y jefes de partidos aliados para sellar el frente electoral con el que el kirchnerismo se presentará a las elecciones.

A partir de las 12, la ex presidenta recibirá en el Instituto Patria, ubicado en Rodríguez Peña 80 de la ciudad de Buenos Aires, a intendentes, jefes de fuerzas aliadas y concejales para “cerrar” el frente con el que el kirchnerismo competirá en octubre. El espacio, que podría llamarse “Frente Ciudadano”, estará integrado por 20 partidos aliados, entre los que se ubican el Frente Grande, Nuevo Encuentro, Miles y Partido Solidario, entre otros, además de contar con el aval del PJ de los distritos.

La constitución de la nueva plataforma kirchnerista se concretará a horas del vencimiento del plazo para la presentación de las alianzas electorales, un límite que se extendió al jueves por la mañana (ver aparte).

Si bien se mantiene la incógnita sobre una eventual postulación de Cristina Kirchner, desde el FpV advirtieron que la ex mandataria “juega” y que “no va a competir” en las Paso con Randazzo, a quien ubican “por afuera del frente”.