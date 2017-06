El PJ dio el visto bueno para que Randazzo compita en las PASO

ELECCIONES

Fuentes kirchneristas confirmaron que competirán en los próximos comicios "sin el sello del PJ" e instaron a Randazzo a "que se quede con el sello del PJ".



No obstante los voceros K indicaron que "la oferta de lista de unidad sigue abierta" para el ex ministro del Interior, y señalaron que "todo dependerá de si quieren participar de esta discusión contra el gobierno nacional".



Luego de una reunión entre la ex presidenta Cristina Fernández y el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, el Partido Justicialista convalidó la división y le confirmó a Randazzo que podrá ser candidato por el partido.



La apoderada del PJ bonaerense Patricia García Blanco, por "expresas instrucciones" de Espinoza, confirmó que "algunos de los partidos que han integrado el Frente para la Victoria" en 2015, han "manifestado que van a constituir otro frente electoral".



Asimismo, en una nota dirigida a Florencio Randazzo con el sello del "Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires", García Blanco afirmó que "podrá usted presentarse como cualquier otro candidato, en el Partido Justicialista y en el marco de la ley electoral vigente".



En ese contexto, Cristina Fernández encabezará mañana una reunión con intendentes bonaerenses, concejales y jefes de partidos aliados para sellar el frente electoral con el que el kirchnerismo se presentará a las elecciones.



A partir de las 12, Fernández de Kirchner recibirá en el Instituto Patria, ubicado en Rodríguez Peña 80 de esta capital, a intendentes, jefes de fuerzas aliadas y concejales para "cerrar" el frente con el que el kirchnerismo competirá en octubre, indicaron fuentes partidarias.



El espacio, que podría llamarse "Frente Ciudadano", estará integrado por 20 partidos aliados, entre los que se ubican el Frente Grande, Nuevo Encuentro, Miles y Partido Solidario, entre otros, además de contar con el aval del PJ de los distritos.



La constitución de la nueva plataforma kirchnerista se concretará a horas del vencimiento del plazo para la presentación de las alianzas electorales, un límite que está fijado para la medianoche de ese mismo día.



Si bien se mantiene la incógnita sobre una eventual postulación de Fernández de Kirchner, desde el FpV advirtieron que la ex mandataria "juega" y que "no va a competir" en las PASO con Randazzo, a quien ubican "por afuera del frente".



En el randazzismo dicen tener otros partidos para añadir al frente "Cumplir" como el Partido por la Equidad y el Trabajo (PARTE) -el sello de Alberto Fernández- y el Partido por el Progreso Social, del propio Randazzo.



Cerca del ex ministro del Interior creen además que la ex mandataria no será candidata y que, a último momento, designará a su hijo, Máximo Kirchner, al frente de la boleta de senadores, lo que generará un nuevo rechazo de muchos de los intendentes alineados al nuevo frente.



Uno de los jefes comunales "cristinistas" expuso los números que tiene en su distrito, ubicado en el interior bonaerense: "Acá gana Cristina 70 a 30 contra Randazzo, aunque en octubre ganaría Cambiemos 45 a 32, y el Frente Renovador sumaría 10 puntos".

En efecto, esa es la hipótesis del randazzismo: la ex mandataria no se expondría a una elección en la que podría perder ante los postulantes de Cambiemos.



Sin embargo, desde el kirchnerismo ratifican el plan de "vaciarle" el PJ a Randazzo y dejarle una "cáscara vacía" para que no pueda competir en agosto contra la lista del "Frente Ciudadano", que llevaría a la propia Fernández de Kirchner.



Si Randazzo confirma su postulación por el Justicialismo, se quedaría con los cerca de 80 millones de pesos que le corresponderían al PJ en concepto de asignación de fondos por parte del Estado nacional para hacer frente a la campaña, además de los minutos de radio y televisión para spots, según los cálculos que hacen los armadores del ex ministro del Interior.