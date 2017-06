Cristina Kirchner negó ser la “dueña oculta” de otro hotel

CAUSA HOTESUR

La ex presidenta Cristina Kirchner negó ser la “propietaria oculta” del hotel Waldorf, ubicado en la Capital, como denunció ante la Justicia la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) en el marco de la causa Hotesur.

La ex mandataria salió al cruce de la acusación con un curioso método. Compartió en sus redes sociales una captura de la noticia con sellos de “fake news” y “falsa información”. Cristina aseguró que Stolbizer hizo público su escrito “mientras suben la mortalidad infantil y quitan pensiones [por el Gobierno] a discapacitados”. “Sinvergüenzas”, completó. La líder de GEN amplió nuevamente su denuncia contra la ex presidenta en la causa Hotesur. Presentó un escrito ante el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, en el que sostuvo que Cristina es la “dueña oculta” -a través de su supuesto testaferro Osvaldo Sanfelice- del hotel Waldorf y que lo utilizó para lavar dinero proveniente de la obra pública.