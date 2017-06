Miles de evacuados en Entre Ríos y otras dos provincias en alerta

INUNDACIONES

Entre evacuados y autoevacuados, unas 3.200 personas dejaron sus casas en distintas ciudades de Entre Ríos por la crecida del río Uruguay, mientras que en Corrientes el Gobierno provincial se mantiene en alerta por el anegamiento de rutas y las inundaciones que pudiera haber en los próximos días y lo mismo ocurre en Formosa (NEA) por la subida del río Paraguay.

Aunque Concordia fue la ciudad más afectada también, hubo entrerrianos de Concepción, Colón y San José que debieron ser asistidos para salir de sus casas luego de la subida del río Uruguay durante este fin de semana.

Mientras tanto, Vialidad Nacional interrumpió el tránsito en la ruta nacional 14 en el tramo que une las localidades correntinas de Alvear y La Cruz debido al agua en la calzada, que llegó por el desborde del río Aguapey, afluente del Uruguay, al Este de la provincia.

En Formosa, el río Paraguay llegó este domingo a los 7,49 metros a la altura del puerto de la capital provincial y en Puerto Pilcomayo, Clorinda, alcanzó 5,51 metros, a solo 49 centímetros de la etapa de evacuación, debido a las precipitaciones que se dieron en toda la cuenca en la últimas semanas.

Por precaución, 12 familias fueron trasladadas a la vera de la Ruta nacional 11, en el acceso a Puerto Pilcomayo, mientras que en la capital provincial quedó a unos 31 centímetros de esa etapa, pero aún no había evacuados.

Este domingo la comisión técnica mixta de Salto Grande informó que desde el viernes no llueve en la cuenca del río Uruguay y que los pronósticos coinciden en que habrá "muy pocas precipitaciones los próximos días", por lo que esta semana el río no superará los 15,40 metros en el puerto de Concordia.

Roberto Destri, titular de Defensa Civil, informó que en esa ciudad hubo 1.994 personas asistidas por la crecida, de las cuales casi 600 fueron ubicadas en los centros de evacuados, mientras que más de 1.400 personas decidieron dejar sus hogares por decisión propia con asistencia de su personal.

Este domingo, la represa de la ciudad "se elevó a 27.000 milímetros cúbicos por segundo", para que el río "no supere los 15,20 metros en Concordia y 15,70 metros en Salto". Se espera que para el miércoles haya aportes de caudal más elevados y que los niveles asciendan "sin superar los 15,40 metros en Concordia y 15,90 metros en Salto", indicó el funcionario.

En tanto, en Concepción del Uruguay el río creció hasta los 7,60 metros, por lo que cerca de 700 personas fueron trasladadas a los centros de evacuados "Albergue para Deportistas" y "Batallón de Ingenieros Blindado 2", y otros grupos familiares a domicilios particulares.

En la ciudad de Colón, unas 400 personas dejaron sus hogares luego de que el río registrase una altura de 9,49 metros.