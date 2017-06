Aerolíneas "se prepara muy bien" para competir con las low cost

"Aerolíneas Argentinas compite desde que se fundó y se está preparando muy bien para competir con las low cost: no las vemos como una amenaza sino como una oportunidad de tener una red de aeronavegación más robusta e interconectada", expresó el presidente de Aerolíneas Argentina, Mario Dell´Acqua.



El ejecutivo enfatizó que "de ninguna manera se va a privatizar Aerolíneas: la verdad es que si quisiéramos desguazar la compañía o privatizarla lo hacemos muy mal porque estamos trayendo aviones nuevos, aumentando rutas, números de pasajeros y tomando pilotos nuevos".



"Trabajamos para que Aerolíneas sea la empresa de aeronavegación que conecte a todos los argentinos de la mejor manera y de la forma más barata posible; la viabilidad y la mejora de la empresa está en nuestras manos no en las de los demás", consideró el funcionario en diálogo con radio La Red.



El titular de la aerolínea de bandera manifestó que la compañía prosigue su crecimiento en la oferta de asientos disponibles "con un gran acompañamiento de los argentinos que viajan con la empresa".



"La ocupación de asientos está en 82% de promedio de todos los vuelos, lo cual es un muy buen índice de factor de ocupación", según los parámetros de la industria, explicó Dell'Acqua, quien precisó que, desde 2015, ese índice aumentó 12%.



Respecto del déficit operativo de la empresa, el presidente de Aerolíneas enumeró que el gobierno anterior tenía un rojo anual de u$s 670 millones, la gestión de Isela Constantini la bajó a u$s 300 millones y este año terminará debajo de u$s 170 millones, con el compromiso de llegar a 2019 sin déficit".