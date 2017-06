Exhortaron al Congreso a debatir el régimen penal juvenil

INSEGURIDAD

El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, llamó a que los adolescentes que maten no sean “inimputables”.

El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, llamó al Congreso Nacional a avanzar en la discusión de un “régimen penal juvenil” para evitar que permanezcan inimputables los “menores de 16 o 17 años” que cometen crímenes y advirtió que, en ese marco, el Parlamento “está en deuda” con la sociedad.

Por otra parte, el funcionario nacional admitió que “una de las principales demandas” de la ciudadanía se relaciona con la “inseguridad” no sólo en “territorio bonaerense, sino en cualquier lugar del país”.

En declaraciones a radio Delta, Milman consideró “conmovedor” el caso de Paulo Agustín, el niño de 3 años que fue asesinado de un disparo por la espalda por parte de asaltantes que le robaron a su padre el dinero de una pizza en la localidad de Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora. Por ese crimen, la Policía detuvo a un adolescente de 16 años, mientras que otro de 14 permanecía hasta hoy prófugo de la Justicia.

En este escenario, Milman exhortó al Congreso a debatir una nueva legislación para evitar que adolescentes de 16 y 17 años sigan siendo considerados inimputables ante delitos aberrantes como asesinatos.

“Es una deuda que tiene el Parlamento argentino de discutir un régimen penal juvenil para que no sean inimputables jóvenes de 16, 17 años que cometen crímenes de estas características”, afirmó Milman.

Añadió que “por supuesto el Estado también, además de buscar una condena por estos crímenes, tiene que trabajar en las causas que provocan que jóvenes terminen en este lugar que no desea la sociedad”. Para Milman, los menores de 16 y 17 años tienen que ser responsables ante la ley por episodios de extrema violencia.

Por otra parte, adelantó que “en los próximos días” el Gobierno dará a conocer “estadísticas” y los resultados de una “encuesta que hicimos en conjunto con el Indec respecto al año 2016, el primer año de gestión” en relación a la criminalidad.