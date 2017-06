JUAN CARLOS SCHMID

El integrante del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid, lamentó el “zamarreo al que está sometido el peronismo”, en referencia al debate sobre la realización de internas dentro de ese espacio político y recordó que “el enemigo es el que está al frente (en referencia al gobierno de Mauricio Macri), y no al lado”.

“El zamarreo al que está sometido el peronismo es evidente. El adversario es el que está al frente y no al lado, además los que nos llevaron al naufragio no pueden conducir ahora”, afirmó Schmid al referirse a la derrota electoral presidencial del 2015 y a un sector del kirchnerismo.

El sindicalista agregó en FM La Patriada que “es una caja de Pandora” la intención de voto que pueda llegar a tener tanto la expresidente Cristina de Kirchner como la del exministro del Interior, Florencio Randazzo.

“Yo creo que todo se debería resolver en lo que ellos mismos han creado que son las PASO”, sintetizó. Y cuando le preguntaron si eso no debilitaría al proceso de armado opositor respondió: “El que gana, gana; y el otro tiene que seguir el proceso electoral”.

Sobre la relación de la ex presidenta con el movimiento sindical, dijo que “ella ha tenido una relación turbulenta” con el sindicalismo, lo que “condujo a otros errores”.

Por su parte, el jefe de campaña de Florencio Randazzo, Alberto Fernández, defendió ayer la participación del flamante espacio Cumplir en una Paso del peronismo bonaerense y apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner, a la que acusó de haber convertido el justicialismo en “un partido de obedientes”. Un día después del lanzamiento público, Fernández afirmó en declaraciones a FM Delta, que “Cristina tiene una lógica de funcionamiento político, que es la lógica de la obediencia”. “Cristina he hecho del Partido Justicialista un partido de obedientes, donde no hay ninguna posibilidad de decir nada”, añadió.