Randazzo espera a sus rivales para decidir los próximos movimientos

INTERNA DEL PJ: EL MIÉRCOLES, DÍA CLAVE

Florencio Randazzo tendrá que esperar hasta el miércoles para saber cómo completar su estrategia para competir por una banca en el Senado. La decisión de enfrentar a Cristina Kirchner está tomada. El modo en el que finalmente lo hará es una incógnita. Aunque la puerta para negociar seguirá abierta hasta el mismo miércoles -día en que vence el plazo para inscribir frentes electorales-, nadie cree cerca del ex ministro, que el kirchnerismo haga a esta altura algún movimiento que cambie el panorama.

Admiten que sin competencia interna, Randazzo pierde fuerza. El ex ministro decidirá en función de lo que finalmente haga el kirchnerismo.

Si prospera la idea de conformar un frente sin el PJ, el ex ministro intentará quedarse con el sello para usarlo en agosto. Pese a la firmeza que en los últimos días mostraron desde el kirchnerismo, en el entorno de Randazzo dudan de que el plan de excluir al PJ prospere.