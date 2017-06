Cristina afina la estrategia para evitar las primarias

EL KIRCHNERISMO, CON SELLO PROPIO

Si Florencio Randazzo no cambia de opinión a último momento y acepta integrar una lista de unidad, el kirchnerismo seguirá adelante con su plan, que quedará plasmado el miércoles, en la inscripción de alianzas electorales. Cristina Kirchner será candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, con un frente que prescindirá del sello del PJ.

Alineados detrás de esa estrategia ya están 44 de los 55 intendentes que integraron el Frente para la Victoria (FPV) en las elecciones de 2015, una mayoría abrumadora que podría ampliarse si avanzan las gestiones para sumar a Mario Ishii, el jefe comunal de José C. Paz.

La postulación de Cristina sólo quedará confirmada el 24 de junio. Pero para ese entonces ya estará consolidada la ingeniería jurídica electoral que sostendrá su candidatura.

Hoy se discute la mejor manera de evitar la competencia en las Paso. Dejar al PJ fuera del frente es un costo que todavía no todos asimilaron.