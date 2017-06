Reclaman monitoreos a Odebrecht en Argentina

SOBORNOS

La empresa que admitió haber pagado U$S 35 millones para conseguir contratos de obras públicas en el país podría ser monitoreada mientras construye obras en Buenos Aires. Depende de la decisión de un tribunal tras el pedido del fiscal Franco Picardi.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó ayer que se realicen auditorías sobre las constructoras Iecsa y Odebrecht y sobre otras empresas vinculadas a la obra de soterramiento del tren Sarmiento.

El requerimiento fue presentado por Picardi junto con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi en los tribunales federales de Comodoro Py.

Picardi solicitó que también sean fiscalizadas las empresas Ghella y Comsa.

El pedido del fiscal se produjo tras advertir que la Inspección General de Justicia (IGJ) realizará una auditoría sobre Odebrecht, la empresa que reconoció haber pagado 35 millones de dólares de coimas para acceder a contratos de obra pública en Argentina.

Iecsa, Ghella y Comsa participaron del consorcio que aplicó a la licitación de las obras del soterramiento.

Picardi solicitó que, junto con la IJG, intervengan la AFIP y contadores de las fuerzas de seguridad.

"No puede descartarse que los sobornos guarden una correlación, aunque simulada, en los asientos contables y documentación de respaldo", sostuvo Picardi al pedir la auditoria de todas las empresas.

En la causa están imputados el detenido ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y su ex asesor, el también detenido Manuel Vázquez.

Colaboración de EE.UU.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó ayer el “apoyo total” que recibió en Estados Unidos a su pedido de colaboración para la investigación del caso Odebrecht y afirmó que será ahora la justicia argentina la que deberá definir con su par norteamericana los “mecanismos de cooperación” para que esa información llegue al país.

“Tuvimos reuniones muy satisfactorias donde recibimos el apoyo total, no sólo del gobierno, sino del departamento de Justicia de los Estados Unidos”, destacó Garavano en declaraciones a la prensa, tras participar en el Palacio San Martín de una cumbre de jefes de fuerzas de seguridad y de ministros del Mercosur.

El funcionario precisó que ayer el director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Eugenio Curia, “le transmitió a los jueces que tienen este caso cuáles serian las formas que los fiscales de Estados Unidos ofrecieron colaborar con Argentina, manifestando amplia predisposición para colaborar con la justicia y con la Oficina Anticorrupción argentina”.

“Las formas son algo que tienen que definir los jueces y fiscales que llevan adelante el caso. Nosotros no ingresamos al contenido del caso formalmente”, aclaró.