Domínguez: el kirchnerismo quiere “proscribir” a Randazzo

A 16 días del cierre de listas, la interna del peronismo bonaerense está en llamas. Julián Domínguez aseguró ayer que el kirchnerismo busca “proscribir” a Florencio Randazzo de las Paso en la provincia de Buenos Aires.

El ex titular de la Cámara de Diputados dijo que el miércoles se comunicó con el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, quien le confirmó la idea que dejaron trascender algunos intendentes de que la ex presidenta sea candidata y que haya lista única.

“Esto es una decisión de proscribirlo a Florencio y sacarlo de la cancha. Estamos convencidos de que la mejor manera de construir una oposición al gobierno de Macri es que la sociedad participe en la elección de los candidatos que quiere que representen a los partidos políticos”, afirmó. Domínguez consideró que “atrasaría a la vida del peronismo si no se permitieran las Paso” y señaló que desde el espacio que integra buscan “un peronismo republicano, donde los representantes surjan por la elección de la gente”. Hoy, Randazzo presentaría su espacio.