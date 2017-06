Randazzo confirma su candidatura en medio de denuncias de proscripción

El ex ministro del Interior y Transporte ratificó ante dirigentes de su espacio que será candidato en las PASO de agosto a pesar de que en su entorno recibieron la advertencia por parte del sector kirchnerista de que "no lo van a dejar jugar".

El ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, confirmó hoy ante los principales dirigentes de su espacio que será candidato en las PASO de agosto próximo del Partido Justicialista, luego de que uno de sus principales colaboradores recibiera la advertencia de una posible proscripción por parte del sector que respalda a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"Más que nunca voy a ser candidato" y "por adentro del PJ", dijo Randazzo, de acuerdo con una versión difundida por fuentes de su espacio político.



"Cumplimos con lo que dice la ley y seré precandidato en la primaria", añadió ante los miembros de su mesa política, a quienes convocó para ponerlos al tanto sobre lo sucedido ayer, durante un encuentro privado entre Julián Domínguez y el titular del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza.



"No los vamos a dejar jugar, es una orden directa de Cristina Kirchner", fue el mensaje que, según Domínguez, le dio ayer Espinoza en las oficinas que tiene sobre la calle Alsina.



Tras el encuentro, Domínguez se reunió con Randazzo para contarle lo sucedido y, ante lo que consideraron un "apriete" y "posible proscripción", citaron hoy a la mesa política.



Según explicaron a Télam las fuentes consultadas, Espinoza no habría dado detalles sobre cuál sería la herramienta que utilizarían para impedírle a Randazzo jugar en las PASO.

Ahora, desde hace unos días se rumorea que el kirchnerismo abona la idea de conformar un Frente Electoral que sea "mucho más amplio que el PJ", siguiendo las indicaciones que públicamente hizo en reiteradas ocasiones la propia Cristina.



El primero en dar detalles del asunto fue el intendente ultra kirchnerista de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, quien en declaraciones radiales confió que "Frente Ciudadano es el nombre que está dando vueltas para la elección".



Teniendo en cuenta que Randazzo es afiliado al PJ, y que ya juntó la cantidad de avales necesarios para poder competir en las Primarias, la única herramienta legal que le impediría jugar dentro de ese "Frente Ciudadano" contra Cristina sería que el PJ, como Partido, no integre ese Frente.



"En ese caso, Florencio jugaría como candidato dentro del PJ", dijeron a Télam los voceros de Randazzo.



"Ahora, la pregunta es "¿Cristina va a terminar rompiendo el PJ y jugando por fuera para hacerle el juego a Mauricio Macri?", dicen los hombres del randazzismo. "Sería muy loco, porque ella terminaría haciendo aquello de lo que acusó, sin fundamentos, durante todo este tiempo a Randazzo", añadió uno de los dirigentes que impulsa la candidatura del ex ministro de Interior y Transporte.



Como sea, el plazo para inscribir los Frentes y conformar las juntas electorales vence el próximo miércoles.



Mientras tanto, desde el randazzismo aseguraron que continuarán con lo que tenían previsto hacer y que tiene que ver con los detalles de la campaña, como ser, el uso de los colores (azul y blanco), la presentación de algunos afiches, el jingle del sector y, tal vez, la precisión de un acto donde, finalmente, hablará el candidato.