Dietas polémicas: algunos sectores rechazaron la suba y adelantaron que no la percibirán

DIPUTADOS

Noticias Relacionadas >Refuerzan la seguridad por la visita de Angela Merkel

La decisión de actualizar el monto que perciben mensualmente los legisladores por gastos de representación y en canje de pasajes aéreos, a pedido de diferentes bloques, generó el rechazo de algunos sectores políticos que tildaron de “inoportuna” la medida y llamaron a “un debate integral”, que incluya también los sueldos en la Justicia.

Desde la izquierda, el diputado, Juan Carlos Giordano, adelantó que no cobrará el incremento dispuesto para algunos conceptos que perciben los integrantes de la Cámara baja, al igual que lo hizo el Frente Renovador, que fijaron posición a través de comunicados divulgados ayer.

En ese marco, el Frente de Izquierda Socialista (FIT) calificó como “indignante” este aumento, pero recordó que fue “un pedido que hicieron varios bloques”.

“No lo vamos a cobrar. Es indignante mientras millones de trabajadores y jubilados viven en la pobreza y son víctimas del ajuste. Se aumentan 30.000 pesos, cuando 3 millones de jubilados cobran la mínima, se están firmando paritarias a la baja y siguen los despidos y suspensiones”, dijo el FIT en su comunicado.

El Frente Renovador, por su parte, calificó como “una vergüenza” que, mientras se pelea por bajar los precios de la canasta básica, “el Congreso se aumente las dietas”. “Desde nuestros bloques vamos a presentar el pedido para que no se nos aplique el aumento”, adelantó el Frente Renovador en un comunicado.