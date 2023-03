Manes: “Valoro el campo y creo que es el motor de la economía”

Facundo Manes, precandidato a Presidente por la Unión Cívica Radical analizó la economía, la política, la crisis, el campo y las próximas elecciones. Sobre las PASO, destacó que gracias a su utilización en la alianza en el 2021 "se pudo ganar": "Vamos a seguir trabajando para ser un partido que pelee las elecciones".

"A comparación de otros creo que no está ganada la elección por las internas y porque giramos en el mismo voto de siempre. Tenemos que ir por la gente que se desencantó por lo que ocurrió en 2015, por el voto nuevo, retener los que nos apoyan y llamar a los jóvenes como también al sector popular", destacó Manes. Asimismo, sostuvo que aquellos candidatos que vayan a realizar encuestas no están alineados con la situación actual ya que las mismas no son exactas y que el 40% no las responde, mientras que en las PASO se espera que en esta elección el 30% decida sobre la misma fecha del comicio su candidato.

Manes fue crítico sobre la manera en las que la oposición lleva a cabo las candidaturas y puntualizó su pensamiento: "El desafío no es solo ganarle las elecciones al kirchnerismo en octubre sino gobernar".

"Uno de los miedos que tengo es que sea una victoria trágica, es decir ganar por muy poco y que no se pueda transformar la Argentina. Ya lo vivimos en 2015", sentenció el político. Además, manifestó que los espacios, tanto el oficialismo como la oposición, juegan a "como tirarse la pelota": "Criticó a los irresponsables de este gobierno que le quieren dejar la bomba al próximo y a alguno de nuestro sector que quieren que la bomba explote ya".

Por último, sobre las elecciones, destacó: "La campaña tiene que ser austera por la pobreza y porque la gente está cansada. Estamos trabajando, la mejor manera es escuchar a la sociedad". Con respecto a Javier Milei, la respuesta de Manes fue contundente: "Nunca haría alianza con políticos antisistemas". Con relación al campo, el precandidato sostuvo que el problema de la crisis es culpa de la falta de medidas: "El sector puede crecer si como país se lo permitimos. Si hubiésemos invertido en riego artificial no estaríamos sufriendo tanto la sequía".

"Si el único sector de la economía argentina que prospera es el campo en cada crisis le pedimos al campo. Por eso es necesario la participación de la minería, la energía o el turismo. Todo se resume en falta de planificación. No hay plan de nada y por eso la sociedad está adelantada a la política", expresó.

"Valoro el campo y creo que es el motor de la economía. En las últimas décadas hizo la revolución del conocimiento. El próximo presidente tiene que tener medidas concretas porque el país está bloqueado políticamente y así nadie va a invertir", finalizó Manes.