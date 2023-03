Junín se muestra en la Expoagro 2023 como un lugar de oportunidades

Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Junín en diálogo con “El diario de la Expoagro” explicó cómo se efectúa la participación de la comuna en Expoagro.

Este año el municipio está presente con un stand de 300 mtrs2 en el cual muestra el potencial de desarrollo productivo de la ciudad para que todas las empresas, funcionarios y participantes de la Expoagro puedan ver el “Junín de Oportunidades”.

La puesta en valor está enfocada en tres pilares: Turismo, Producción y Tecnología. De cada una de las áreas se buscaron instituciones y empresas que sirven de ejemplo y que además de mostrar el nivel de desarrollo y prestación de servicios que ofrecen, utilizan la exposición como una vidriera para realizar negocios.

En el área de Turismo hay dos equipos de realidad aumentada, donde los participantes pueden volar, recorrer la laguna, pescar entre otras actividades en lentes 3D y conocer así nuestra ciudad de manera interactiva y vivencial. También cuenta con actividades recreativas para la familia, generando un espacio donde a través de los distintos juegos pueden llevarse un recuerdo o beneficios para visitar nuestra ciudad.

Albarello destacó que en el área de Producción se cuenta con un espacio para 4 Pymes y emprendedores, los mismos muestran sus productos, comercializan y entablan negocios con posibles clientes. “El concepto es poder enseñar la diversidad de la matriz productiva y el enfoque emprendedor de las empresas locales. Los presentes en el stand son la Destilería La Unión con su Gin Floreo y su Cerveza Artesanal Subumbra, Alfajores Manjar y Miel ISE, Fiambres de Agustín Roca representado con Don Eguer y Quesos de La Piana de la misma localidad.

En el Área de Tecnología, se muestran distintos actores que componen la economía del conocimiento de la ciudad y cómo se articula desde el municipio para darle relevancia al sector, igual que en producción cuentan con 4 lugares para mostrar el desarrollo de Junín y el potencial de servicios que se ofrecen.

El Grupo Junín, “nuestra SAPEM que presta servicios de fibra óptica, comunicación y gas”, dijo el secretario de Desarrollo Económico. “También contamos con la Startup Rastro Agrop, la ecommerce de maquinaria agrícola que busca modernizar y digitalizar el mercado de transacciones de bienes de uso y por último la empresas Pronto Pago una Fintech que ofrece soluciones y servicios por medio de la tecnología. Sumado a un stand de Asuntos Agropecuarios presentando nuestro programa de seguridad tranqueras conectadas”, describió

En el stand número 1353 también hay una oficina para aquellas empresas que se quieran acercar y celebrar reuniones con los participantes, espacio en el cual el intendente Pablo Petrecca mantiene encuentros dentro de su agenda.

Sector agroindustrial

De acuerdo a lo expuesto por Albarello, se viene realizando un importante trabajo en el sector agroindustrial con líneas de acción claras que han venido desarrollando con el intendente Pablo Petrecca. “Las líneas principales son la puesta en valor del Parque Industrial, la adecuación de la normativa y la creación de nuevos espacios para ofrecer metros cuadrados a la producción”, dijo.

“El hecho de que vengan empresas a invertir no es un hecho aislado sino que tiene que ver con un contexto, que hay que crearlo, y en eso estamos trabajando desde hace unos años. Tenemos un contexto nacional de incertidumbre que no ayuda a la inversión pero eso no quiere decir que como región no nos preparemos para que las empresas inviertan en Junín”, aclaró.

Respecto al avance en el Parque Industrial, el funcionario recordó que en 2015, en el Registro Nacional de Parques Industriales había 35 empresas registradas y actualmente en este mismo registro el número es de 96 empresas. “Un tercio de estas empresas radicadas en el parque están directamente relacionadas con la agroindustria. Hay en los últimos años un trabajo fuerte en infraestructura, se dotó al parque agua corriente y de cloacas en su totalidad, conectividad con fibra óptica, cámaras de seguridad, cordón cuneta, pavimento, alambre perimetral y ahora se está trabajando en la reconversión lumínica a LED del mismo. Paralelamente venimos trabajando en el ordenamiento administrativo, recuperando espacios ociosos para ponerlos al servicio de la producción”, apuntó.

En cuanto a la normativa, recordó que está en vigencia la ordenanza 7799 de Promoción Industrial, que permite que empresas que se radiquen en el partido de Junín y tomen mano de obra local tengan acceso a beneficios impositivos. “Se trabajó con la reglamentación de habilitaciones para ponernos en contexto. Hoy dotamos a las empresas de beneficios fiscales por instalarse y simplificamos el proceso de habilitaciones. Todo esto se suma a las características que Junín ya tiene (ubicación geográfica, su calidad de vida, recursos humanos formados) para ser una región elegible para las empresas que quieren invertir”, sostuvo.

Con respecto a la creación de nuevos espacios para la producción, el actual parque industrial está acotado en lo que es el crecimiento. “Es necesario pensar en otras opciones- advirtió Albarello-. Ya se lanzó a fines del año pasado la ZAL (Zona de actividades logísticas) donde va a funcionar también un parque industrial de baja complejidad. Entendemos que es una opción de m2 disponibles que va a empezar a crecer y se está planificando un segundo parque industrial para los próximos años que nos permita seguir aumentando la oferta de espacios para la producción. Son cosas que llevan tiempo, miradas de mediano y largo plazo”.