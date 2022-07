Por primera vez el Comisariato General estará integrado por dos mujeres

Por primera vez en la historia, dos mujeres integran el Comisariato General de la Sociedad Rural Argentina. Se trata de Cecilia Fernández Gotti y Agustina Díaz Valdez, protagonistas en la edición 134° del evento que se lleva a cabo en Palermo.

Su responsabilidad “es controlar que todo esté en orden y que las actividades puedan desarrollarse correctamente” teniendo en cuenta que cada actividad y cada especie animal de la Exposición Rural tiene asignado un responsable.

A su vez deben velar por el cumplimiento de las normas, disponer todo lo necesario para el óptimo funcionamiento de cada pabellón y pistas: “La parte humana, esté o no la mujer, acá se siente, pero sin dudas tenemos otras sensibilidades y otra visión para compartir. Sabemos que este es un primer paso, y a partir de ahora van a haber más mujeres”, aseguraron ambas.

Agustina es veterinaria y proviene del ateneo de la SRA que llegó a presidir. Cecilia es madre de 4 hijos y está vinculada a la cría ovina y de caballos criollos. Sus inicios fueron en la Sociedad Rural de Río Gallegos donde llego a ser vicepresidenta, y actualmente es directora.

Acerca de la novedad de sus incorporaciones remarcan la rápida integración con el resto de los integrantes del Comisariato General y la facilidad de compartir el ámbito de la exposición: “Nunca supe que éramos las primeras mujeres en el comisariato, hasta que alguien lo mencionó. Pero no me cuesta adaptarme y eso que casi no nos conocíamos”, expresó Cecilia.

La SRA decidió incorporar a Fernández Gotti y Díaz Valdez por la confianza en dos protagonistas que han recorrido caminos diferentes en el gremialismo institucional y como una forma de incorporar a mujeres en la sociedad.