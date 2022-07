Por la suba del dólar, los exportadores se “sientan” sobre los granos y esperan

La volatilidad mostrada por el dólar en las últimas semanas llevó a los exportadores y acopiadores a frenar la venta de granos al sector agroindustrial, lo cual limitará el ingreso de divisas.

Por su parte, y debido a la restricción de las importaciones, los productores agropecuarios afirman que mantienen “guardados” los granos destinados a la adquisición de insumos (como fertilizantes), a la espera de que se resuelva una apertura del comercio con el exterior, si bien destacan que ya vendieron la mayoría de cosecha. Al respecto, la titular de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, manifestó a este diario que “buena parte del cereal la tiene los exportadores en los puertos”.

Y aclaró que los productores agropecuarios “venden para ir cancelando sus compromisos comerciales”, en relación a alquileres, fertilizantes, productos fitosanitarios, impuestos ganancias, e inmobiliario. “No se especula”, manifestó la dirigente rural. Y agregó que “de todos modos, los cereales bajaron considerablemente y el ganado bovino sigue en pie igual”.

En la misma línea, el ruralista Rodrigo Esponda destacó que el productor “ha liquidado como nunca y las estadísticas hablan de liquidaciones record de granos en lo que va del año, con lo cual se ha vendido mucho más que años anteriores”. “Lo que sí está pasando es que los granos que quedan en el campo, son los que se necesitan para volver a sembrar, comprar los insumos, volver a producir en la nueva campaña y hacer las inversiones de mantenimiento que hay que hacer”, aclaró.

“Y la realidad es que el productor no encuentra esos insumos, por el cierre a las importaciones, por lo que está esperando esa posibilidad de entregar los granos para poder comprar los productos y se restablezca ese comercio”, subrayó. “Están faltando productos que son básicos para la producción y eso es lo que estamos esperando, que se restablezcan las importaciones, para que ingresen los fertilizantes, fitosanitarios, y alambres, entre otros”, apuntó.

En relación al dólar, Esponda sostuvo que “los ‘financieros’, que son los que las empresas pueden usar para importar, los están pagando 300 pesos. Esto del cepo, las trabas y tapar el sol con la mano evidentemente no están dando resultados, todo lo que regulan, lo terminan rompiendo”.

“Ritmo muy lento de comercialización”

La crisis desatada por el freno a las importaciones primero y la renuncia de Martín Guzmán a Economía, hizo que la brecha cambiaria se ubique en el 130%. "Se observa un ritmo muy lento de comercialización de la soja y una baja relevante en las últimas semanas, que tiene que ver al menos en parte con la volatilidad macroeconómica (tipo de cambio)", indicó un informe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, que preside Carlos Melconian.

El informe estima que, de venderse casi 800 mil toneladas semanales de soja en mayo, se pasó a 540 mil en las últimas 4 semanas de junio y la primera de julio, una contracción del 32% en los volúmenes comercializados.

A fines de junio solo se había vendido el 27% de la cosecha de soja (11,4 millones de toneladas), cuando históricamente para esa fecha este porcentaje es del 45%. Queda por liquidar el 73% de la producción, la cifra más alta de las últimas 15 campañas.

Soja y maíz

En relación a las exportaciones, la venta de poroto de soja bajó más del 30% desde junio porque creen que al gobierno no le quedará otro camino que acelerar la depreciación del peso. Afirman que se vendió menos del 30% de la cosecha, cuando debería haber llegado al 50%. En el Banco Central estiman que se retienen unos US$ 3.000 millones en soja que se podría haber liquidado ya.

En cambio, no sucede lo mismo con el maíz, que mantiene un ritmo normal de venta. A fines de junio se llevaban comercializadas 25 millones de toneladas del ciclo 2021/22, aproximadamente el 50% de la cosecha esperada. Igual, se espera que la venta se demore ante un proceso de depreciación cambiaria y de tasas negativas contra la inflación.

En el último mes, el dólar contado con liquidación subió un 31%, mientras que el dólar oficial lo hizo solo 4,6%, elevando la brecha cambiaria del 87% al 133%. Se espera que los productores demoren las operaciones que implican desprenderse de moneda extranjera o de un activo cuyo valor se encuentra directamente ligado al tipo de cambio, hasta tanto se recupere cierta estabilidad.

Panorama

La falta de lluvias continúa demorando la siembra de trigo y cebada, pero acelera la cosecha de maíz, informó la Bolsa de Cereales en su Panorama Agrícola Semanal (PAS).

El progreso intersemanal de siembra de trigo fue de 5,5 puntos porcentuales, y alcanzó a cubrir 90,7% de las 6,2 millones de hectáreas proyectadas para el ciclo 2022/23, precisó el trabajo. Según el informe de la Bolsa de Cereales, la falta de lluvias continúa demorando las labores de implantación, provocando una demora interanual de 5,5 puntos porcentuales.

La limitada oferta hídrica superficial provocó importantes demoras en el avance de las sembradoras sobre sectores del centro y sur del área agrícola. Así, las labores se concentraron en lotes donde se dispone de humedad para asegurar la emergencia, e incluso en seco a la espera de lluvias en el corto plazo.

Heladas recurrentes, junto a condiciones de humedad limitantes, agravan la condición de siembras tempranas, al tiempo que demoran la emergencia de los últimos lotes sembrados sobre el sur del área agrícola. Por ello, ante la falta de pronósticos de lluvias en las próximas semanas, no se descartan nuevos ajustes de la proyección de siembra, advirtió la entidad.

En el caso de la cebada, la siembra a nivel nacional avanzó 39,6 puntos porcentuales en los últimos 15 días, y alcanzó a cubrir 86,3% de las 1,3 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2022/23. Restan por implantar más de 175 mil hectáreas, con casi 90% de dicha superficie concentrada sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y el sur del área agrícola.

En este caso, la falta de humedad superficial también demora el avance de las sembradoras sobre gran parte del centro del área agrícola, en particular sobre el Sur de Córdoba y el Núcleo Norte.

Finalmente, la recolección de maíz con destino grano comercial mantiene un buen ritmo en todo el país, en particular los planteos incorporados durante diciembre y enero.

Luego de registrar un avance intersemanal en las labores de 5,1 puntos porcentuales, ya se cosechó 58,1% del área apta en todo el país; con un rinde medio nacional de 70,6 quintales por hectárea. Frente a este panorama, la Bolsa de Cereales mantuvo su proyección de producción para la campaña 2021/22 en 49 millones de toneladas.

Los granos cerraron a la baja

Los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago, presionados por cuestiones climáticas y el avance firme de la cosecha de cereales en el Hemisferio Norte, mientras que una demanda alicaída de China y el ingreso de la cosecha brasileña al mercado internacional produjeron pérdidas en los contratos más cercanos de la soja.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 0,39% (US$ 2,11) hasta los US$ 538,66 la tonelada, a la vez que el de septiembre lo hizo por 0,01% (US$ 0,09) para culminar la jornada a US$ 499,53 la tonelada. Los fundamentos de la caída radicaron en la "calma" demanda china, la fortaleza del dólar frente al real que genera ventajas para posicionar su soja en detrimento de la norteamericana, al mismo tiempo que se espera que la producción del país sudamericano tenga un considerable incremento productivo para la campaña venidera 2022/23.

La harina de soja acompañó la tendencia descendente, con una caída del 1,79% (US$ 8,71) hasta los US$ 475,09 la tonelada, mientras que el de aceite tuvo un recomposición 3,33% (US$ 42,77) para concluir la jornada a US$ 1.324,52 la tonelada.

Por su parte, la posición más cercana del maíz cayó 0,12% (US$ 0,30) mientras que las más lejanas cerraron con signo positivo. "Sin grandes novedades en el horizonte agrícola, el mercado osciló al ritmo del clima", marcó al corredora de granos Granar.

En ese sentido, ayer se registraron lluvias beneficiosas para el cultivo en zonas productoras de Estados Unidos, pero los reportes extendidos de 6 a 10 días "auguran tiempo muy caluroso y con precipitaciones inferiores a las marcas normales", marcaron los analistas de Granar. "En plena etapa de polinización, los cambios diarios en estos reportes meteorológicos garantizan volatilidad para los precios", marcaron.

Por último, el trigo cayó 2,29% (US$ 6,71) y terminó las operaciones en US$ 285,41 la tonelada, y alcanzó precios mínimos en cinco meses. "Las ideas de un repunte en las exportaciones de Ucrania la semana próxima, ejercieron presión a la baja", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por otro lado, los agricultores franceses avanzaron con el 50% de la cosecha de trigo blando de este año, en comparación con el 14% de la semana anterior, ya que el clima cálido y seco impulsó el desarrollo de los cultivos, lo que agregó sostén a las caídas.

