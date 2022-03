Para el Presidente, el agro tuvo un “muy buen 2021”

El presidente Alberto Fernández abrió ayer el período de sesiones ordinarias 2022 del Congreso de la Nación, con un extenso discurso en el que se refirió en algunas oportunidades al sector agropecuario y a la agroindustria.

"El agro, fundamental para el desarrollo regional y de las exportaciones, tuvo un muy buen 2021", mencionó el mandatario.

Asimismo, afirmó: “Llevamos un proceso de industrialización de materias primas de granos sin precedentes“.

Según señaló, el Gobierno hizo su aporte con la “reducción y eliminación de derechos a la exportación para la gran mayoría de productos originados en economías regionales”.

En ese sentido, subrayó que “los notables incrementos de producción” que se lograron, desde su punto de vista, en estos rubros, “marcan el camino a seguir”.

No obstante, no se refirió a las retenciones en general y al reclamo del campo, que se cristalizó recientemente con una presentación judicial de la Sociedad Rural Argentina (SRA), para que se dejen sin efecto ya que su aplicación podría estar siendo inconstitucional, debido a la no sanción del Presupuesto 2022.

Por otro lado, Fernández abogó que el Congreso sancione la Ley de Fomento a la Agroindustria, diseñada en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), y que apunta a duplicar las exportaciones hasta llevarlas a U$S 100.000 millones, con la generación de 700.000 empleos.

Al respecto, el Presidente sostuvo: “En el mediano plazo podemos duplicar las exportaciones de la Argentina. Necesitamos aumentar las exportaciones por la vía de una mayor producción, no con menos consumo interno. Producir para exportar, no saldos exportables”.

Y completó: “Vamos a impulsar la producción y las exportaciones para generar empleo, mejorar los ingresos, generar divisas y bajar la inflación. No se trata de exportar a costa del mercado interno. Se trata de exportar para mejorar la vida de los argentinos”.