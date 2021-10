Verdesian revoluciona el mercado de fertilizantes

En dos años la empresa Verdesian duplicó sus ventas, mientras cuenta con 18 centros para el tratamiento de fertilizantes y desarrolló dos máquinas aplicadoras que tratan al fertilizante, facilitan el proceso y ofrecen al productor un elemento potenciado listo para usar.

Este producto llave en mano impulsó el crecimiento de la empresa, es un cambio de paradigma por medio del cual se le ofrece al productor un fertilizante potenciado, una solución que optimiza su inversión en fertilizantes porque, según sea la base

Nitrogenada o de Fósforo, se reducen las pérdidas que ocurren en forma natural sobre los nutrientes o por retención de estos en el suelo.

Semejante modelo de negocios es el resultado de un trabajo conjunto de la empresa y los distribuidores que trabajan para ofrecer servicio único e innovador en el mercado.

Luego de dos años, Verdesian es una empresa consolidada en el mercado argentino que aporta al productor tecnologías innovadoras para el uso eficiente de nutrientes, mediante la implementación de un modelo de negocios específico para cada mercado y segmento.

Verdesian desembarcó con un modelo de negocios que implicó un cambio de paradigma en el que se hizo más eficiente la inversión del productor en el uso de fertilizantes; se acompañó el trabajo que hace la industria de fertilizantes para alcanzar los niveles de equilibrio de extracción de nutrientes; se ofreció un mejor negocio a los distribuidores que dan soporte al sistema; se colaboró en la generación de un sistema de nutrición sustentable, que reduce la contaminación ambiental con pérdidas que no van a la planta y se implementó un sistema simple y sano de aplicación sin efecto colateral en las personas.

Para esta campaña se incorporaron, a la red ya existente, 7 nuevos centros de tratamiento de fertilizantes sólidos y para los líquidos se lanza Verdesian Nutrisphere N, un producto único que se aplica sobre UAN y Verdesian Avail L para fertilizantes líquidos de fósforo.

En el caso de las semillas de soja Verdesian consolidó el tratamiento Verdesian Preside, un producto que contiene la exitosa tecnología Verdesian Take Off, que ha mostrado en los ensayos a campo un incremento del 7% en el rendimiento, con un retorno sobre la inversión de 10:1 y supero, en el 94% de las veces, al tratamiento tradicional aplicado por el hombre de campo. Además, la oferta se completa con el lanzamiento de Verdesian Pro-T, un aditivo que ofrece FBN, que favorece el crecimiento y aumenta la asimilación de N y C para tratamiento profesional mayor a 60 días.