Sectores productivos y el campo harán una masiva protesta contra las políticas oficiales

Productores autoconvocados y sectores económicos independientes convocaron a una protesta para mañana en San Nicolás con el fin de rechazar las políticas oficiales, como las restricciones a las exportaciones de carne, la estatización de la Hidrovía y la ley de Biocombustibles.

El acto comenzará a las 10, en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 228, donde estarán presentes, además, las entidades agropecuarias que forman parte de la Mesa de Enlace y las sociedades rurales de base, junto a delegaciones de 100 localidades de 15 provincias, más dirigentes de la oposición.

“Es una manifestación llamada por muchos sectores y no solo por el campo. Están convocando centros de comercios, gastronómicos, padres por la Educación y turismo. Son muchas actividades que decidieron juntarse y manifestarse por sobre toda las cosas la incertidumbre, la falta de plan, y horizonte al que estamos yendo”, afirmó a Democracia, el dirigente y productor rural Rodrigo Esponda.

“Más allá de todos los discursos, la realidad es que después de siete meses tenemos el 10 por ciento de la población vacunada con las dos dosis, con lo cual no venimos bien y nos genera preocupación, porque al no estar vacunados no se nos permite recuperar parte de nuestras vidas y sobre todo las actividades económicas, productivas, y Educación que son claves”, apuntó.

“Me parece que hay mucha gente con objetivos diferentes, pero con el mismo fin, que es tratar de volver a tener trabajo, producción y los chicos en la escuela como corresponde. Y por sobre todas las cosas, que tengamos un proyecto de país que nos incluya verdaderamente a todos y nos saque hacia adelante”, subrayó.

Por su parte, la titular de la Federación Agraria Junín, Rosana Franco, manifestó que la protesta es multisectorial y que “el productor está preocupado por el aumento de los insumos dolarizados en un 30 por ciento, como en fertilizantes y agroquímicos”

Y apuntó sobre “el cierre de exportaciones de carne, la alta presión tributaria, digitalización de trámites de AFIP, y la carta de porte electrónica un verdadero problema por tema conectividad”.

En esta misma línea, el presidente de la Sociedad Rural de Generales Arenales, Matías Di Prinzio, sostuvo: “Las decisiones que toma este Gobierno son inconsultas y así tomó muchas. Hay dos temas que son muy candentes como la exportación de carne, que perjudicó al que cría la vaca, y que hizo que baje el precio de la carne que acá no se consume”.

El manejo de la hidrovía del Paraná “es un tema que asusta mucho, porque es la puerta de salida del productor”, agregó y continuó: “Hay mucho descontento y espero que reflexionen para cambiar el rumbo económico –también- de los productores”.

En relación a los costos que enfrenta el agro, Di Prinzio sostuvo que “el gran problema es la distorsión con el dólar que nos pagan cuando vendemos la producción (a 60 pesos) y el que se está consiguiendo (a $170) y está quedando un tercio de lo que vale realmente. Y cuando necesitamos insumos como fertilizantes o maquinarias en dólares se paga a un dólar de $170”.

“Mucha bronca”

Los autoconvocados eligieron San Nicolás, porque allí se firmó en 1852 el pacto preexistente que sentó las bases de la Constitución Nacional. La "defensa de la Constitución" será uno de los ejes de la convocatoria.

En este marco, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, aseguró que "la gente del campo está enojada y con mucha bronca. Estoy preocupado, porque no se llega a lograr que la situación de enojo se calme".

"Estamos buscando cómo desatar un nudo y el Gobierno hace aparecer otro nuevo. Su decisión de cerrar las exportaciones de carne fue de mala manera y a destiempo y, encima, enseguida surgió el tema del control estatal de la Hidrovía", enfatizó el dirigente.

Además, expresó que el sector productivo "está cansado de que lo atropellen constantemente con medidas inconsultas".

"Por eso, los productores se van a juntar para decir basta de una vez por todas, déjennos trabajar tranquilos. Pero el Gobierno es experto en crear problemas donde no hay", se quejó Pino, en declaraciones al matutino La Nación.

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguró que en el acto del 9 de Julio en San Nicolás "estaremos las cuatro entidades para escuchar e intercambiar los reclamos de todos los sectores productivos".

Además de las exportaciones, la estatización de la Hidrovia "es un tema preocupante", sostuvo Chemes, quien a la vez consideró que esa decisión "es una maniobra del Gobierno para apoderarse de una caja de más de US$300 millones por año".

En tanto, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, señaló que el reclamo de los productores será por "la institucionalidad del país, sin militancia política".

"El agobio, la angustia y la confusión es transversal, atraviesa a todos los sectores económicos y productivos de la Argentina. Existe una interna dentro del mismo Gobierno que lleva a todas las economías productivas a una intriga permanente", enfatizó.

Por último, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, dijo que los dirigentes del campo "no queremos que el Gobierno siga tomando decisiones de manera unilateral e inconsulta que complican no solo nuestro crítico presente, sino que también ponen en peligro el futuro de cientos de miles de familias del interior, que por medidas intempestivas e inentendibles ven en serio riesgo su continuidad como productores".

A su criterio, el acto será "un paso más para la visibilización del creciente malestar que existe y de las enormes necesidades que aquejan a los pequeños y medianos productores de todo el país, que ya no resisten ser ignorados o ninguneados por el Gobierno".

"Esperamos que sea un llamado de atención a todo el arco político, que permita que modifiquen su modo de gestionar y empiecen a aplicar políticas diferenciadas para el desarrollo del interior productivo", añadió.