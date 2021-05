La carinata reclama su espacio en el campo

“La aparición de cultivos como la carinata (Brassica carinata) podría ayudar a reducir riesgos económicos y ambientales”, sostuvieron los especialistas del INTA. En este sentido, describieron que es un cultivo oleaginoso de ciclo invernal, que se desarrolla sobre todo en la región pampeana.

El especialista del INTA, Leonardo Coll, explicó que no se trata de un commodity como el trigo, sino que se comercializa bajo contratos y está orientado a un mercado específico, como el biodiésel”.

Ventajas y desventajas

Además, el especialista destacó que es “pariente” cercano a la colza y posee ventajas estratégicas. Entre ellas se pueden enumerar una menor tendencia al desgrane durante la cosecha y una menor susceptibilidad a enfermedades. Por su parte, la desventaja es que el cultivo es sensible a las heladas.

“Lo que pudimos evaluar es que, al retrasar la siembra desde finales de abril a junio, el cultivo de carinata redujo su rendimiento en forma menos marcada que la colza”, indicó el especialista del INTA quien detalló que la siembra debe ser superficial, menor a tres centímetros. "La línea de siembra no debe estar muy cubierta por rastrojo para no afectar la implantación, ya que se trata de una semilla bastante pequeña”, sostuvo Coll.

También, destacó que para producir tallos delgados que faciliten la cosecha del cultivo se deberían implantar alrededor de 60 a 100 plantas por metro cuadrado. “Es necesario sembrar entre 100 y 180 semillas por metro cuadrado, debido a que la eficiencia de implantación es bastante baja”, aseguró.

Fertilización

Coll explicó que los requerimientos son similares a los de colza ya que ambas son especies exigentes en fertilidad. “En los ensayos, cultivos bien manejados rindieron entre 2000 y 2600 kilos por hectárea. Incluso en un año muy seco como el que pasó el cultivo de carinata respondió linealmente al agregado de nitrógeno, hasta dosis de 120 kilos por hectárea”, detalló el especialista.

Desde el INTA destacaron que la carinata es muy sensible a tratamientos posemergentes con el herbicida dicamba, aun en dosis bajas. “La carinata demostró potencial para diversificar las secuencias de cultivos agrícolas, lo que mejora la rentabilidad y la sustentabilidad”, expresó Coll y concluyó: “Resta ver si en los próximos años se cristaliza la difusión del cultivo”.