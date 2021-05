Soja y maíz tienen precios históricos y generan más dólares en la zona núcleo

La cosecha gruesa, aun sin rendimientos excepcionales ni cosecha récord, con los precios actuales de la soja y el maíz, genera un ingreso adicional de más de mil millones de dólares en la zona núcleo, la más productiva del país.

En el campo no quieren hacer pronósticos, prefieren no contar los dólares antes de vender la producción, pero admiten que los actuales precios en el mercado internacional que alcanzan ambos cultivos, generan un incremento de la rentabilidad importante, mucho más allá de los márgenes previstos.

La economía de la región, que en buena medida se motoriza y alcanza su mayor dinámica cuando el sector agropecuario tiene buenas cosechas, espera también con ansiedad estos mejores resultados, porque si los recursos adicionales se vuelcan al consumo y a las inversiones, la reactivación será un hecho.

Qué dicen los números

La suba en la cotización internacional de soja y maíz permitirá incrementar el ingreso de divisas un 42%, con relación a 2020, según estimaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Traducido en dólares, serán 10.000 millones de dólares extra que ingresarán al país, que–a valores actuales- posibilitarán que el Gobierno recaude 8.600 millones de dólares en derechos de exportación.

Esta cifra representa 2.600 millones de dólares más en relación con la campaña anterior y es el mayor monto en este concepto desde 2012, de acuerdo a la entidad bursátil. De mantenerse el actual nivel de precios y sin ajustes en el volumen de cosecha de soja y maíz, se espera que el complejo agroexportador certifique embarques por 33.600 millones de dólares correspondientes a la actual campaña.

El escenario de precios

El escenario global para el precio de los commodities no encuentra su techo, sobre todo en los cultivos de soja y maíz.

En el caso de la oleaginosa, llegó a 565 dólares la tonelada en Chicago, cifra que marcó un aumento semanal de 7%. Los números del cultivo son contundentes: desde enero el incremento fue de 82,5 dólares y de 257,3 dólares al compararlo con la misma fecha de 2020.

El maíz aumentó 9,8 dólares y cerró en 256 dólares la tonelada, impulsado por la previsión de menores stocks disponibles a nivel mundial, el clima frío en Estados Unidos y la falta de lluvias en Brasil. Por su parte, el trigo trepó 13,6 dólares y se posicionó en 260,9 dólares la tonelada. Mientras se define la siembra gruesa en el hemisferio norte, las proyecciones en la Argentina para el maíz indican que su cosecha será de 50 millones de toneladas, y desplazará una vez más a la soja, que se ubicará sobre 45 millones de toneladas, de acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario.

Récord de ingresos

La mejora en los precios internacionales permitirá superar por primera vez las cifras alcanzadas en las cosechas de 2011-2012 y 2013-2014, a pesar del menor tonelaje obtenido. Las exportaciones del complejo sojero superarán por primera vez este año los 20.000 millones de dólares, un nuevo récord histórico, según la Bolsa de Comercio de Rosario, y las ventas al exterior de harina, aceite y poroto de soja rondarán los 20.418 millones de dólares.

El cálculo se realizó bajo dos grandes supuestos. Primero, que los precios FOB vigentes para estas mercancías en puertos nacionales se mantengan en las cotizaciones actuales. Segundo, que no haya nuevos descuentos a los rindes estimados para la campaña. "Este monto representaría un récord absoluto para el valor exportado en concepto de harina, aceite y poroto de soja, venciendo la nunca antes alcanzada barrera de 20.000 millones de dólares y superando los montos logrados en 2011/12 (19.696 millones de dólares) y 2013/14 (19.376 millones de dólares)", destacó el informe.

El valor exportado se ubicaría 26% por encima del de 2019/20, a pesar de que el tonelaje se estima 1% inferior al embarcado el pasado ciclo.

Venta e inversiones

Con este panorama, casi el 80% de los productores consultados prevé vender una parte de su producción en esta campaña para aprovechar las cotizaciones, lo que permitirá incrementar el ingreso de divisas por los altos precios internacionales de los commodities, según un estudio de la Universidad Austral.

La encuesta toma las respuestas de 406 productores, cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a 200.000 dólares. Cuando se les consultó específicamente si piensan hacer inversiones de capital, el 54% de los encuestados prevé invertir lo mismo o más que en 2020. Hay un 18% de los productores consultados que piensa invertir algo menos que el año pasado, y sólo un cuarto de los productores dice que no lo hará.

Principalmente, los rubros elegidos tienen que ver con el mismo negocio agropecuario: infraestructura para el campo, la maquinaria y los vehículos son los primeros mencionados.Solo el 7% menciona como alternativa a los activos financieros y el 3% a los inmuebles urbanos.

Más ganancias

El consultor agropecuario Pablo Andreani destacó que la rentabilidad y el ingreso por hectárea de los productores de granos se ubican entre los más altos de la década. “El productor sabe muy bien que mil kilos de maíz a US$ 220 son US$ 2.200 de ingreso bruto unitario, y para una soja a US$ 350 estamos hablando de un ingreso de casi 2.000 por hectárea bruto”, puntualizó Andreani. “Si descontamos lo que se quiera de costo de producción, nos vamos a dar cuenta de que el ingreso por hectárea es uno de los más altos de la década”, concluyó el consultor.

Liquidaciones

El sector agroexportador realizó en abril liquidaciones por 3.031,4 millones de dólares, el doble que en abril del año pasado y la mayor marca para ese mes desde que se cuenta con registros. En tanto, en los primeros cuatro meses del año el ingreso de divisas por ese concepto alcanzó a 9.755,4 millones de dólares. La información fue suministrada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas.

Testimonios

Los productores tenemos tendencia a llorar, del mismo modo que hacen los gremios para obtener mejores aumentos en paritarias. Pero con estos precios de la soja y del maíz vamos a tener ganancias que ni soñábamos”. Ariel, productor de General Arenales.

“Si me decían hace un año que con la soja y el maíz podíamos tener estos precios, te decía que era una locura. Pese a todo, con los precios anteriores, sembramos sin chistar y ahora cosechamos y recibimos un precio que es para festejar”. Luis, chacarero de Lincoln.