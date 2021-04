La soja superó los US$ 540 en Chicago

La soja alcanzó ayer su precio más alto desde 2014 en el mercado de Chicago al ubicarse en US$ 540,87 la tonelada su contrato de referencia en la plaza bursátil y en lo que va del año acumula una suba del 12%.

Asimismo, el precio del maíz se ubicó en su máximo valor de hace casi ocho años al ubicarse en US$ 238, 77 la tonelada.

En la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ambos granos siguieron la tendencia que se dio en la plaza bursátil estadounidense y para la entrega inmediata las ofertas de compra escalaron US$ 5 la tonelada, hasta los US$ 335 para la soja y US$ 210 para el maíz.

Si se toma en cuenta las cotizaciones de comienzo de año, se pueden percibir incrementos considerables en los precios, los cuales toman mayor magnitud si se los contrapone con los registrados a la misma fecha del año anterior.

Así, desde que comenzó 2021, la soja avanzó 12% (US$ 57,61) al pasar de US$ 483,26 a US$ 540,87 la tonelada, mientras que en la comparación interanual el salto es del 78,4% (US$ 237,18) de US$ 303,69 al precio actual.

En el caso del maíz, la escalada de los precios desde principio de año a esta parte es más pronunciada: trepó 25,3% (US$ 48,22) al pasar de US$ 190,55 a US$ 238,77 la tonelada, mientras que el avance respecto a la misma fecha del año pasado es del 93% (US$ 115,05) al partir de US$ 123,72 la tonelada.

Las razones que impulsaron los precios durante la jornada es una combinación de factores que se vienen dando hace tiempo, como la fuerte demanda china, como así también cuestiones más coyunturales, como el mal clima en Estados Unidos y Brasil.

El responsable del Departamento de Análisis de Mercado de la corredora Grassi SA, Ariel Tejera, marcó que "el mercado está muy atento a la evolución de las condiciones climáticas en Estados Unidos, donde comenzó la siembra de soja y maíz. Tormentas, nevadas y bajas temperaturas estarían condicionando el avance de las tareas".

"Esto genera nerviosismo, ya que la producción del país norteamericano no tiene margen para fallar, teniendo en cuenta los bajos niveles de stocks con los que finalizaría la campaña actual", agregó.

En este sentido, puntualizó que "la demanda de China está mostrando gran dinamismo. En cuanto a la oferta sudamericana, luego de las demoras en el ritmo de cosecha de Brasil, estamos experimentando un lento ingreso de la producción de Argentina".