Tamberos bonaerenses se declararon en ‘estado de alerta’

Tamberos de la Cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires se declararon en estado de alerta y no descartaron iniciar acciones gremiales en las próximas semanas, si no hay una respuesta concreta del Gobierno y la industria láctea sobre cómo superar la crisis actual que afecta a la producción.

Los productores acusaron que las industrias no mejoran el precio de la leche cruda bajo el argumento de que así pueden respetar los valores que el Gobierno les exige en los programas de Precios Máximos y Precios Cuidados.

En una asamblea realizada este lunes en el predio de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, que contó con el respaldo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, se habló incluso de salir a protestar a las rutas.

Denuncian que están cobrando un precio por la materia prima por debajo de los costos de producción. Apuntaron especialmente a la incidencia del Estado dentro de la cadena, ya que el sector soporta una carga impositiva, en promedio, del 40% sobre los lácteos.

Los tamberos reclaman que la industria láctea cumpla con lo pactado en el precio de la leche que ya se entregó y se deberá pagar en los próximos meses. Por otro lado, hubo un pedido al Gobierno para que no intervenga con medidas de corto plazo sin que se resuelva el problema de fondo.

“Acá no queremos ni subsidios ni intervenciones con retenciones a la soja o el maíz. Se pretende claridad y transparencia en el negocio lechero, que el Estado saque todas las intervenciones, como el precio en góndola, y se haga cargo de la cantidad de impuestos que hay en la cadena”, planteó el prosecretario de Carbap y vicepresidente de la Rural de Trenque Lauquen, Ignacio Kovarsky.