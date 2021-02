Basterra pidió un debate global urgente por el pago de los servicios ambientales

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, pidió un debate global urgente por el pago de servicios ambientales, en especial, sobre cómo se sostendrá económicamente la conservación de ecosistemas como la Amazonia o el Gran Chaco Americano.

Durante una entrevista en el canal de TV brasileño AgroMais, Basterra afirmó que "es momento de discutir quién se hace cargo del componente económico de los servicios ambientales que benefician a todo el planeta y que no pueden preservarse en detrimento del desarrollo de las naciones que más lo necesitan".

"Para ir hacia un mundo equitativo es necesario llevar adelante un debate serio y profundo acerca de cómo se va a sostener económicamente la conservación de ecosistemas como la Amazonia o el Gran Chaco Americano", aseguró.

Para el titular de la cartera agropecuaria, "si esta discusión queda fuera de la agenda global, el confort de los países industrializados se pagará con trabas comerciales al desarrollo".

Capital natural

En este sentido, el funcionario explicó que "producir cuidando el capital natural es una premisa que no puede negociarse y uno de los aspectos fundamentales de esta problemática tiene que ver con la determinación del valor y el pago de los servicios ecosistémicos que benefician al conjunto de la humanidad".

En otro orden, Basterra criticó ciertas políticas de los países industrializados que son compradores de las exportaciones de materias primas originadas en América latina: "No nos pueden trabar a nosotros el ingreso a los mercados aduciendo aspectos ambientales, cuando sus pasivos en esa materia son realmente monstruosos comparados con los nuestros".

Así, consideró que "no se está apuntando a un mundo equitativo, sino a un mundo de restricciones, donde se ve limitada la capacidad de desarrollo de países de la región, que terminan siendo quienes se hacen cargo de los costos de la fiesta".

Basterra abogó para que los países del hemisferio actúen de manera conjunta, a través de posiciones claras y unificadas, en los foros internacionales donde se discuten estos temas: "Si vamos por separado, el peso relativo de nuestra región va a ser bajo".

Al respecto, valoró la tarea que realiza el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en la articulación de posiciones conjuntas de cara a los debates vinculados a la sostenibilidad ambiental y a la seguridad alimentaria.

Calentamiento global

“Los países que, a lo largo de los dos siglos y medio que siguieron a la Revolución Industrial, han tomado a nuestras naciones como proveedoras de materias primas, han acumulado bienestar y siguen siendo los principales emisores de gases que contribuyen al calentamiento global; las siete principales naciones emisoras están todas en el Hemisferio Norte y nos piden que cumplamos los estándares ambientales que ellos no han cumplido durante 250 años”, completó.