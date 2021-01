La suba de la soja dinamiza la economía en pueblos y ciudades de la zona núcleo

El precio de la soja, con una trepada que para muchos fue sorpresiva, les da una mano a los productores de la zona núcleo, pero al mismo tiempo contribuye a dinamizar la economía de pueblos rurales y ciudades del interior, con una reactivación incipiente aún, pero que despierta sonrisas y esperanzas en estos tiempos de pandemia.

En ciudades como Pergamino, Junín, Venado Tuerto ya se puede percibir el cambio de humor en algunos rubros, como el de maquinarias e implementos agrícolas, ventas de automotores y también de electrodomésticos, que registran una mayor demanda a partir de una rentabilidad extra para quienes tenían “porotos en la canasta”.

Es que, bajo el lema de que los granos son la moneda del productor, muchos guardaron los excedentes de soja de la campaña anterior en silobolsas -se calcula que hay 13 millones de toneladas- y hoy se encuentran con un margen de ganancia que los anima a invertir, incluso sin saber a ciencia cierta qué depararán los cultivos que, con lluvias escasas, están en pleno proceso de desarrollo.

Más dinero en el interior

Los precios de la soja se encaminan a alcanzar los 500 dólares la tonelada, tras subir casi 40% en 2020 y cerrar el año en valores máximos desde mediados de 2014, mientras concluye la baja temporal de las retenciones a las exportaciones de la oleaginosa dispuesta en octubre por el Gobierno.

Esa diferencia de precio, de mantenerse, a la hora de vender reportará entre lo que quedó como remanente de la campaña anterior y lo que se coseche durante este año, representa decenas de millones de dólares adicionales en la zona núcleo, fondos que entre inversión y consumo motorizan una incipiente reactivación que puede consolidarse en el mediano plazo.

Dirigentes de las cámaras de comercio de la región admiten que esa tendencia comienza a observarse y del mismo modo se pronunciaron gerentes de las concesionarias automotores de las ciudades ubicadas en pleno corazón sojero, quienes reconocen que hay muchas más consultas y empiezan a materializarse operaciones de vehículos nuevos por encima de años anteriores.

“Es que los chacareros cuando saben que van a contar con un peso más disponible en el bolsillo, que no tienen que destinarlo a insumos o al funcionamiento de la actividad específica, inmediatamente ven cómo pueden mejorar su confort y calidad de vida y gastan e invierten en el comercio de sus localidades”, resaltó el titular de una agencia japonesa de vehículos.

En el mismo sentido se pronunció el propietario de una reconocida inmobiliaria juninense con sede en el centro de la ciudad, quien destacó que crecieron fuerte las consultas de compra, sobre todo de departamentos nuevos, pero también de inversiones de unidades usadas en sectores aledaños a la Universidad. “Los padres cuando tienen dinero disponible en pueblos de la zona, en lo primero que piensan en es tener un departamento para que los chicos sigan sus estudios universitarios”, relató.

Qué muestra el mercado

En el mercado de futuros de Chicago, el contrato para entrega en enero se ubicó en el último día del año pasado en US$ 483,26 la tonelada, 39,46% más que los US$ 346,50 con los que había cerrado 2019 y en valores que no alcanzaba desde el 11 de agosto de 2014, en el que había cotizado a US$ 483,10.

En los últimos días la suba en los precios de la soja, así como la de otros granos, era atribuida al paro en los puertos exportadores de la Argentina, que se extendió por más de 20 días y dificultó el normal desenvolvimiento del sector; la situación climática en las zonas productoras de Brasil y la Argentina que complica la siembra de la oleaginosa por la falta de humedad en el suelo; y la posibilidad de un incremento de la demanda china.

Este incremento en el precio del principal producto exportado por la Argentina se produce en momentos en los que concluye la reducción temporaria por tres meses de los derechos de exportación dispuesto por el Gobierno para el complejo sojero y las retenciones de los granos de soja vuelven a la alícuota de 33% anterior, tras reducirse a 30% en octubre, 31,5% en noviembre y 32% en diciembre.

En el caso de los aceites, bajó en octubre de 33% a 27% o 28%, según el producto, para converger en 30% o 31% en enero de 2021, "estableciendo una brecha entre el grano y los aceites", o diferencial. Para el biodiésel, tras reducirse de 30% a 26% en octubre, la alícuota se ubica en 29% en enero de 2021. Esta medida buscó impulsar las ventas de granos de soja en manos de los productores, estimada en torno a los 16,8 millones de toneladas, en base a cálculos con datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.

También pretendía acelerar la liquidación de exportaciones por parte de las empresas exportadoras agroindustriales, que en el acumulado en lo que va del año presentaban una merma de casi 13% respecto a los primeros nueve meses del año al totalizar US$ 15.133,768 millones.

Las cifras nacionales

Por el alza de precios de los commodities, en 2021 el sector agroindustrial argentino aportará divisas por unos US$ 31.100 millones, US$ 4.600 millones más que este año (17%), según un informe de la Fundación Mediterránea.

"En un escenario base de precios y cantidades (cotizaciones de mercados de futuros y volúmenes similares a los de este año), el flujo de divisas 2021 se estima en US$ 31.100 millones, US$ 4.600 millones más que en 2020", consignó el informe titulado "Crucial aporte de agrodólares a las exportaciones de 2021".

En tanto, según una proyección elaborada por la consultora Pablo Adreani & Asociados, en 2021 el ingreso de dólares provenientes del complejo agroexportador crecerá 8%, impulsado por los subproductos del complejo oleaginosos, cereales y ganadería.

Para los analistas, el alza en los precios de los commodities, impulsada por factores climáticos en América latina, se extenderá durante los primeros meses de 2021, situación que tendrá su correlato en los precios internacionales.