Siguen los cruces entre ambos sectores por el cese de la exportación de maíz

El Centro de Exportadores de Cereales (CEC) rechazó ayer la prohibición de exportar maíz durante enero y febrero, y advirtió que la medida provocará un "efecto contrario al buscado", ya que los productores reducirán las ventas.

La entidad calificó de "medida sorpresiva e inconsulta" a la decisión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca adoptada el último día hábil del 2020.

"La intervención en un mercado transparente altera las reglas y genera incertidumbre entre los productores, que retraen la venta de sus stocks y reducen la siembra de la próxima campaña, lo que provoca la reacción inversa para reducir los precios internos", alertó la entidad en un comunicado.

Aseguró que el abastecimiento al mercado interno estaba asegurado para este bimestre, dado el incremento relativo en la producción (afectada por la sequía), de 50 millones de toneladas totales, y las "sobradas existencias para consumo de aproximadamente 10 millones de toneladas", mientras que la exportación solo tenía previsto embarcar 1,2 millones de toneladas en ese período.

Ante ello, el Gobierno advirtió que "no se va a mover un centímetro" de sus políticas económicas por más que el sector agropecuario lance una medida de fuerza con cese de comercialización.

La advertencia fue expresada por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien resaltó que: “una vez estos sectores tienen que pensar en el conjunto de los argentinos. Por una vez. Les ha ido muy bien. Han tenido ganancias por encima de la media de los argentinos. Tienen que pensar en el interés del país”.

"Hay una decisión de que el esfuerzo lo hagan aquellos que pueden hacerlo. Y está claro que los empresarios pymes, los comerciantes, los laburantes hicieron un esfuerzo enorme durante todo el 2020 y no pueden más y necesitan que el Estado los apuntale y los acompañe", dijo.

Katopodis agregó que los grandes sectores concentrados de la economía pueden hacer el esfuerzo, no sólo con el aporte extraordinario sino también cumpliendo con "su responsabilidad de que las decisiones estén marcadas por el interés colectivo y no sólo sectorial".