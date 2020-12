Pagan compensaciones a productores de soja

El Gobierno nacional está efectuando las transferencias correspondientes al pago de las compensaciones por las retenciones cobradas a los pequeños y medianos productores que hacen soja, según confirmó Federación Agraria Argentina (FAA).

“Para la entidad es un logro concretado, tras tanto tiempo de lucha, que finalmente el Estado Nacional distinga a los productores por su escala e implemente diferenciaciones en sus políticas públicas. Hace muchos años remarcamos la necesidad de este tratamiento diferencial y ahora se está dando un paso en este sentido. Se trata de un inicio, porque sólo beneficia a quienes producen soja. Desde FAA creemos, y se lo hemos dicho al gobierno, que debería incentivarse la rotación, extendiendo los reintegros a otras producciones, así como también avanzar en un esquema que implemente un mínimo no imponible, que sea más progresivo”, señalaron.

Desde FAA se destacaron los motivos que fundamentan esta declaración: “Para un pequeño o mediano productor agropecuario, esta medida significa mucho, porque le permite afrontar los enormes costos de producción, en este año tan complejo en el que a las muchas dificultades que ya teníamos se le sumó el gran impacto de la pandemia en la economía".

Impacto favorable

"Nuestra escala es pequeña, pero somos un gran número de productores, por lo que esta política tiene un gran impacto real para muchas familias, aunque no se trata de una gran erogación para el Estado Nacional", señalaron y añadieron: “Esto lo hemos destacado siempre, consecuencia de la concentración que se profundizó en las últimas décadas, cada vez menos producen más cantidad, por lo que muchos producimos poco. A este grupo, conformado por productores familiares, pequeños o medianos, les generará una gran diferencia contar con este dinero, que si bien es cierto demoraron mucho tiempo en devolvernos, hoy está en poder de los productores”.

“Desde siempre hemos dicho que las retenciones no son una buena herramienta para la producción, está claro. Pero también reiteramos siempre que, mientras existieran, debían segmentarse, o establecer algún mecanismo de diferenciación, porque la espalda de los productores pequeños no es igual que la de los grandes pooles. Y por eso hoy valoramos que lo que prometieron hace un año, se cumpla. Hemos sido muy afectados por la crisis económica, los problemas derivados por el alza del dólar que hace que paguemos insumos a precios cada vez más altos, y no hemos recibido beneficios derivados de la rebaja temporal de retenciones, como sí tuvieron los grandes actores. Así que debemos destacar que se haya cumplido el compromiso del gobierno para con los productores más chicos, ahora esperamos que se pueda avanzar en un esquema de un mínimo no imponible, para que sea más progresivo”.

La entidad concluyó diciendo que “esperamos que se pueda comenzar a transitar así un verdadero camino en el que se lleven adelante políticas públicas que permitan el desarrollo de los pequeños y medianos productores y los agricultores familiares”.