Leves bajas en los granos en el mercado local, en una jornada con menor actividad comercial

El mercado de granos de Rosario presentó ayer una menor actividad comercial, con menos compradores en los mercados de cereales y una caída en la oferta de compra por soja.

En la jornada de ayer, en el mercado de maíz, las ofertas cayeron en el segmento disponible, y se mantuvieron mayormente estables para las entregas diferidas. Se ofrecieron US$ 130 por tonelada por maíz con entrega inmediata y contractual, ligeramente por debajo de la mejor oferta de la jornada previa.

Para entrega en septiembre se ofrecieron US$ 131 por tonelada; sin embargo, un comprador no tradicional mejoró esta condición hasta US$ 135.

Para entrega en octubre la oferta se mantuvo en US$ 132 por tonelada; y noviembre, US$ 134.

En cuanto al segmento de campaña 2020/21, se repitieron las ofertas de la jornada previa: Para entrega entre marzo y abril se ofrecieron US$ 130 por tonelada; junio, US$ 125; y julio y agosto, US$ 120.



Trigo

Por el lado del trigo, el segmento de campaña 2020/21 quedó prácticamente desierto, y se destacó una mejora en la oferta por el cereal disponible.

La actividad comercial en el mercado de trigo fue sumamente limitada en la jornada de hoy, con el segmento de campaña 2020/21 prácticamente desierto de compradores.

En el segmento disponible, la oferta de compra por trigo condición contractual mejoró hasta US$ 190 por tonelada, US$ 5 por encima de la oferta abierta del día de ayer.

En cuanto a las entregas diferidas, se ofrecieron US$ 165 por tonelada para entrega entre noviembre y diciembre, cayendo en relación con el día de ayer, con la entrega para enero en US$ 168.

Para la entrega en marzo se ofrecieron US$ 170 por tonelada, con la descarga en abril manteniéndose en US$ 175.

Soja

Por el lado de la soja, cayó la oferta de compra generalizada entre las fábricas, que se movieron a la baja en consonancia con las caídas en los futuros en el mercado de Chicago.

Por soja con entrega inmediata, la oferta generalizada entre las industrias fue de $15.225 por tonelada, unos $125 por debajo de la oferta abierta del día de ayer; también se podían cerrar negocios en US$ 238.

Un comprador no tradicional, por otra parte, ofreció comprar soja con entrega contractual en US$ 240 por tonelada, calidad fábrica.

Girasol

En tanto un nuevo competidor se sumó al mercado de girasol, posicionando sus ofertas para la nueva campaña.

La oferta de compra por girasol disponible fue de US$ 265 por tonelada, mismo valor que en la jornada previa.

Para entrega entre diciembre y enero se ofrecieron US$ 240 por tonelada, mientras que para entrega entre febrero y marzo la oferta se ubicó en US$ 235.