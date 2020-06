Titular de Agricultores Federados resaltó como una buena medida la intervención de Vicentin

El presidente de Agricultores Federados Argentinos (AFA), Jorge Petetta, consideró una buena medida la intervención estatal en la agroexportadora Vicentin, ya que consideró que la cerealera no demostró voluntad de solucionar el problema con los acreedores desde que incurrió en la cesación de pagos.

"Todavía no está claro el tema. Hasta la intervención creo que está bien, porque pasaron siete meses de que empezó Vicentin con este problema económico y no han tenido ningún gesto de querer arreglar la situación", indicó Petetta.

AFA es una de las principales cooperativas argentinas de comercialización de granos, con más de 36.000 asociados y presencia en 9 provincias y con la cual Vicentin mantiene una deuda cercana a los 280 millones de pesos.

Asimismo, la cooperativa cuenta con una capacidad de acopio de granos de 6 millones de toneladas.

“Las deudas hay que pagarlas”

"A mí me enseñaron que las deudas hay que pagarlas y si no tenés el dinero explicá por qué no las vas a pagar y eso en siete meses no pasó", explicó el directivo al señalar que si en ese tiempo "no levantó cabeza, de por sí sola no va arrancar y acá estamos jugando con empleados y familias".

En esta línea, dijo estar "totalmente de acuerdo" con que la empresa tiene que funcionar "de alguna manera" y que no se la puede "dejar caer del todo. "La intervención está bien desde el Estado, con las partes acreedoras y en esos 60 días que dura la intervención, con Vicentin en la mesa, para poder empezar a charlar y negociar cómo esta empresa vuelve a trabajar", precisó el empresario.

Si bien AFA no entregó granos a Vicentin por un "par de años" debido a un litigio que mantenían en la Cámara Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Petetta comentó que de a poco comenzaron a operar, pero que "3 o 4 meses antes de que pase esto (el default) se empezó a ver la desesperación que tenía Vicentin con tomar granos a fijar".

"Todo lo que el mercado hacía o iba para un lado, Vicentin iba para el otro. Necesitaba mercadería y la tomaba a fijar, cuando todo el mundo pedía que los productores o acopios fijen y vendan por cuestiones de almacenamiento", explicó.

Gestión amplia

Si bien Petetta dijo no saber si la expropiación "es un camino", consideró que no debe ser solo el Estado el que tome participación en el manejo de la compañía y que "la tiene que gerenciar alguien que sepa del tema".

"No tiene que ser el Estado solamente el que participa en esto porque se va a hacer muy difícil. Tiene que ser el Estado con otros actores importantes que conozcan del tema para llevar adelante esto. A veces se habla de YPF, pero esto no es salir a vender fertilizantes o combustible", consideró.

En ese sentido, planteó la necesidad de "salir a seducir a los productores o a muchos acopios que hoy son acreedores de Vicentin, por lo que el proyecto tiene que ser armado con especialistas que generen confianza", concluyó.