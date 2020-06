Piden que los créditos al campo lleguen del sistema cooperativo

El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, afirmó que en las empresas de las economías regionales “no hubo cortes en la cadena de pagos, como en otros sectores”, y alentó un “sistema financiero fuera del ámbito bancario, ya que hay un desarrollo local posible a través del cooperativismo y las mutuales”.

Iannizzotto advirtió además que “la Argentina no sale sin una política agresiva de exportaciones e integrado al Mercosur”, y destacó que el Gobierno nacional dio seguridad de que no habrá retrasos en el tipo de cambio y que se mantendrá el actual esquema de retenciones impositivas en las ventas al exterior.

El titular de Coninagro dijo, en materia crediticia, que “se vienen conversando alternativas con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el presidente del Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), Mario Cafiero".

“Es una oportunidad, porque no hay financiamiento ya desde la gestión anterior, y aunque bajaron las tasas, en el interior cuesta acceder a los créditos subsidiados para las pymes”, dijo Iannizzotto. En ese sentido, añadió: “Empresas cooperativas vitivinícolas, yerbateras, ganaderas y otras mueven mucha plata, unos $ 50.000 millones anuales que hoy se vuelcan al consumo y, con control del Estado, pueden respaldar la producción”.

Inversión, empleo y consumo

El dirigente señaló al respecto que en febrero pasado hubo una experiencia piloto de financiamiento con el sector mutual, por $ 150 millones.

Iannizzotto propició luego un “acuerdo para la inversión productiva, que impulse el empleo y el consumo, para sostener el empleo, lo cual está vinculado con una política de exportación y requiere que el Estado nos saque la pata de encima”, especialmente en materia tributaria.

En la coyuntura, agregó, se registran casos en que algunos proveedores venden insumos tomando como referencia la cotización del dólar “contado con liqui”, aunque desde el Gobierno rechazan esa modalidad.

Iannizzotto mencionó también la “tranquilidad” del sector luego de que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, aclaró que no está en la agenda oficial la creación de una nueva Junta Nacional de Granos, como propuso la senadora rionegrina Silvina García Larraburu.

Del mismo modo, el dirigente ponderó las explicaciones del canciller Felipe Solá en el sentido de que la Argentina no tiene previsto salir de las negociaciones externas del Mercosur, si bien se avanza en la medición de impacto de algunos acuerdos, “especialmente con Corea del Sur, que tiene una agresiva fortaleza industrial”.