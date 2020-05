Suspenden los pagos de compensaciones de la ex Oncca a productores agropecuarios

El ministerio de Agricultura volvió a suspender el pago de compensaciones que quedaron pendientes a productores y establecimientos de la cadena agroalimentaria, que habían sido dictaminadas por la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) entre 2007 y 2014.

Lo hizo a través de la Resolución 16/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, que suspendió por 180 días hábiles judiciales, contados a partir de la normalización de la emergencia sanitaria, los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido las compensaciones al consumo interno.

A principios de 2019, la entonces secretaría de Agricultura declaró concluidos los procedimientos administrativos originados a partir de la presentación de solicitudes de compensaciones al consumo interno en los que no hubiera sido dictada una resolución administrativa de reconocimiento de las compensaciones requeridas, disponiéndose el archivo.

Además, suspendió por 180 días hábiles judiciales los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido las compensaciones, plazo que en noviembre último volvió a prorrogarse por 90 días más.

Denuncias

El régimen de compensaciones de la ex Oncca se vio envuelto en una serie de denuncias, dado que se detectaron pagos a supuestos feed lots inexistentes y sin matrícula; y molinos harineros que recibieron compensaciones por productos no previstos como objeto de estas.

Además, fueron encontrados acopiadores que no cumplían con el recaudo de ser productores, y faenadores que no comercializaban carnes en el mercado interno.

También, hubo casos en los que se pagaron en concepto de compensaciones montos mayores a los que correspondía, sin que se hubiera solicitado a posteriori la devolución de lo pagado en exceso.