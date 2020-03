Así queda la alícuota para soja

El Gobierno confirmó la suba de retenciones para la soja del 30% al 33%, una decisión resistida por la dirigencia rural y que derivó en el paro de cuatro días decretado por la Mesa de Enlace, medida que abrió profundas grietas entre las entidades del campo.

Sin embargo, más allá de las protestas y de la polémica que se generó porque “se salió a defender a los grandes sojeros”, según cuestionan los propios pequeños chacareros del interior del país, quienes se verán compensados con el nuevo esquema de retenciones, la realidad es que las economías regionales resultan beneficiadas.

Pero la pregunta ahora es, ¿cómo funcionará la segmentación de acuerdo a la escala de producción? El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, se encargó de explicar este sistema que estará vigente a partir de la actual campaña 2019/20.

El hecho es que todos los productores que vendieron hasta 1.000 toneladas durante la campaña 2018/19 tendrán una compensación. Esto se realiza para evitar subdivisiones en la liquidación de la producción de la campaña actual. Dentro del límite de 1.000 toneladas habrá distintas situaciones:

- Hasta 100 toneladas con la compensación la retención será del 20%; de 100 a 200 toneladas 23%; de 200 a 300 tn quedan con retención del 26%; de 300 a 400 tn retención del 28%; de 400 a 500 tn retención del 29%; de 500 a 600 tn retención del 30%; de 600 a 1.000 tn retención del 30%.

El reintegro se calcula sobre la producción que se entregó en la campaña 2018/19 y el derecho de exportación efectivo para la campaña 2019/20 se calcula descontando este reintegro que recibirían los productores. De esta forma, a partir de las 1000 toneladas liquidadas el año pasado la retención será plena, es decir 33% para el actual ciclo. "Compensamos a 3 de cada 4 productores que hacen soja", destacó Basterra.

En total se verían beneficiados 42.406 productores de soja (73,02%), con una escala de producción de hasta 250 hectáreas. Los productores que tienen una escala mayor a las 1.000 toneladas son en total 14.884, pero representan un 77% de la producción total de soja. Los de menor escala "son productores que tienen costos elevados a comparación con otras escalas, por eso planteamos una estrategia de segmentación".

"Con este incremento del 3% se resuelve la baja de retenciones a las economías regionales", agregó. En muchas producciones la retención baja al 5%, contra el 9% actual. "A partir de la entrega que hacen de los granos los va habilitando a recibir el beneficio", comentó el ministro de Agricultura.

En la cartera oficial estiman que este reintegro a la liquidación de soja tendrá un costo fiscal de US$ 185 millones. El ingreso total para el Gobierno con la suba de 3 puntos porcentuales sería de US$ 354 millones (ya que hay 15 millones de toneladas de soja que ya se vendieron) y se le deben restar, además de los US$ 185 millones de compensación, US$ 170 millones que se destinarán a la baja de retenciones para economías regionales. El objetivo de la suba, según comenta, es redistribuir el ingreso en la producción.