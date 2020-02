En la previa de la reunión, Carbap dice que "sería imprudente" subir retenciones

El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías De Velazco, dijo que el gobierno "sería imprudente" si aplica una suba a las retenciones y que la situación "va derecho a un cese de comercialización".

Las organizaciones que nuclean a productores agropecuarios del país encendieron la alarma ante la posibilidad de un aumento a las retenciones a las exportaciones que lleve el impuesto del 30% al 33% en el caso de la soja y otra suba para el resto de los cultivos.

"Sería imprudente que el Gobierno hiciera algo así", sostuvo De Velazco, entrevistado por radio Mitre. Y agregó: "Subir tres puntos las retenciones le baja los brazos a la producción, no sé cómo puede terminar".

El referente agropecuario se refirió al eventual incremento en modo crítico. "Hay rumores de que subirían las retenciones al trigo también. También hay rumores de que se bajen. Pero por más que el trigo baje, la base imponible de la soja es mayor. Está lleno de rumores", contó.

De Velazco indicó que "todas esas medidas este espacio político ya las probó y fracasaron todas" y que la situación "va derecho a un cese de comercialización".

"Ojalá que no tengamos que llegar a los cortes de ruta"

El senador del PRO Alfredo de Angeli dijo ayer que "ojalá que los productores agropecuarios no tengan que salir a cortar rutas" pero remarcó que hay mucho malestar con las políticas económicas del gobierno nacional.

"Ojalá no tengamos que llegar a cotar las rutas. El gobierno tiene que recibir a la Mesa de Enlace", puntualizó el senador entrerriano.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Alfredo de Angeli aclaró que "si hay movilización en todas las provincias lo van a decidir los productores" y sostuvo que entre ellos "hay muchos con bronca".

"Nadie quiere ir al paro, queremos que el gobierno nos atienda", agregó, algo que trascendió que ocurrirá la semana que viene.

"Con más impuestos el problema argentino no se resuelve. Los productores agropecuarios ya no resisten más y esto es lo que tiene que entender el gobierno nacional", completó.