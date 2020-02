En enero se adelantaron operaciones en comercializaciones de granos 2019-2020

La dinámica de las ventas de granos 2019-2020 tras el primer mes de 2020 indica que el cambio de Gobierno y la suba en derechos de exportación adelantaron muchas de las operaciones comerciales.

Así lo consignó ayer Diego Pasi, analista de mercados de AZ Group. "Durante enero solo se le puso precio a 200 mil toneladas de soja 2019-2020, pero con un total acumulado de 8,5 millones de toneladas, muy por encima del ciclo pasado de 1,5 millones de toneladas", sostuvo el especialista.

Destacó que el precio promedio de esas ventas de soja ronda los 240 dólares la tonelada y el mercado se ubica actualmente en torno a los US$ 230 la tonelada hacia mayo.

"Por el momento, la estrategia de vender anticipado en soja dio resultado y más aún cuando el FAS teórico para la exportación de soja poroto 2019-2020 es de 218 US$ la tonelada", dijo Pasi. También señaló que las ventas de todos los cultivos 2019-2020, con excepción de la cebada, se ubican muy por encima de lo ocurrido un año atrás.

Evaluó que los precios del trigo están muy por encima de lo esperado antes de la cosecha ya que los valores disponibles rondan los 200 dólares la tonelada en los puertos de Rosario, en línea con el FAS teórico.

"El maíz no tuvo grandes cambios pasado el aumento en los derechos de exportación, ya que por un lado los precios internacionales mejoraron un poco, sumado a que el maíz temprano de Argentina es el que primero aparece en el mercado", consideró.

Matba

En términos de precios hacia abril los valores en el mercado a Término Matba rondan los 148 US$ la tonelada de maíz, por encima de lo ocurrido el año pasado, aunque por debajo del promedio de los últimos tres años.

"Con esta dinámica en los mercados y el posicionamiento de las empresas, es muy probable que gran parte de la soja busque ser vendida hacia el segundo semestre", añadió.