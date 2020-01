El campo abre el paraguas

Salliqueló con CARBAP

Bajo el nombre "Solidaridad, Hambre y Pobreza“, se realizó una movilización con asamblea y tractorazo en Saliquelló, que contó con la presencia del presidente de Carbap, Matías de Velazco, y parte de la mesa directiva de la entidad, que escucharon los reclamos de los productores: "No a los derechos de exportación, no a la voracidad fiscal de los estamentos políticos de los tres niveles, no a la enorme transferencia de recursos al sistema “Unitario” del Estado, y no a la desaparición de productores y comercio del interior productivo".

Opiniones juninenses

Sobre las movilizaciones que se llevaron a cabo en la Región y el descontento del sector, Rodrigo Esponda aseguró que “las están haciendo las distintas instituciones, inclusive está Carbap en varias de ellas con lo cual es bastante orgánico y se están moviendo en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con lo que creo que Junín será protagonista en algún momento”.

En tanto, Gustavo Frederking, presidente de la Rural de Junín, consideró que el silencio del Gobierno tras la reunión con la Mesa de Enlace y el pedido de revisión de puntos clave como la segmentación para pequeños productores y las retenciones, genera sin dudas “malestar”. Asimismo, aseguró que “con el correr de los días, si no hay respuestas veremos desde Carbap de pedir una medida de fuerza, probablemente un cese de comercialización”.

El Gobierno llama al diálogo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que desde el Gobierno nacional "seguimos convocando al diálogo" a las entidades representativas del sector agrícola y que las mismas "siguen en contacto" con nosotros. El funcionario nacional aseguró que se reunieron con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y que "muchas de esas entidades adhirieron al documento de compromiso solidario de la última semana de diciembre junto al resto de las organizaciones del sector productivo y del trabajo".

"Esperamos que se entienda cuál es el norte de nuestra política y los fundamentos más básicos que estamos proponiendo a todos. Recogemos la demanda y las tratamos de contener dentro de las políticas públicas", concluyó.