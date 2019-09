El campo ya piensa en otro Gobierno

El campo no olvidó la Resolución 125 sobre las retenciones y el peronismo tampoco borró la protesta con corte de rutas y desabastecimiento, pero de un lado y del otro decidieron hablar del presente para trabajar de cara al futuro. En ese contexto, el empresariado agropecuario y el peronismo empezaron a escribir un punto y aparte en el conflicto abierto desde hace once años durante el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández.

Esa fue la principal conclusión de la reunión que se extendió durante casi una hora y media entre el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, con los máximos dirigentes agropecuarios. El encuentro fue en las oficinas que Fernández tiene en el barrio San Telmo y con la participación de Carlos Iannizzotto (Coninagro), Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas) y Carlos Achetoni (Federación Agraria). El candidato estuvo acompañado por su asesor político Santiago Cafiero y Cecilia Tosca Bocco, una de sus economistas de cabecera.

El mendocino Iannizotto resumió la reunión en los siguientes términos: “Acordamos con el doctor Fernández mirar hacia adelante. Pretendemos que haya consenso y quedamos en armar una agenda de temas para construir las plataformas que despejen dudas sobre la matriz tributaria y el tema inflacionario”.

También señaló que el candidato con mayores chances de suceder al presidente Mauricio Macri desde el 10 de diciembre les dejó en claro que no tiene en cuenta para un eventual gobierno políticas para el sector como las que adoptó la administración de Cristina desde 2008 y hasta el final de su mandato. Entre ellas las retenciones a las exportaciones, que desató el máximo conflicto en ese año, y los permisos de exportación.

En ese sentido, Iannizotto dijo que “Fernández no está enfocado en políticas antiguas, el documento propone que las retenciones no se toquen hasta el 2020, y de ahora en más seguiremos el tema con su equipo técnico. Nos vamos conformes. Hablamos de una economía rentable para el arco agroindustrial”.

Por su parte, el candidato tuiteó después de la reunión: “El campo es una pieza fundamental para encender la economía y volver a crecer. Me fue grato volver a encontrarme con los miembros de la Mesa de Enlace”, señaló, para luego asegurar: “Hemos dejado atrás los desencuentros y hemos decidido trabajar entre todos para poner de pie a la Argentina”.

Respecto de las retenciones, restablecidas el año pasado por Macri hasta diciembre de 2020, Fernández dijo que en caso de ser electo difícilmente podrá modificarlas debido a la estrechez financiera en que encontrará el país.

"Nos dijo que no hay espacio para volver al pasado", contó a su vez el titular de la Sociedad Rural, luego de que Iannizzotto informó que “quedamos en construir una agenda” a partir de próximas reuniones con equipos técnicos. “Hoy se cerró un capítulo, hablamos para mirar para adelante", dijo Chiesa. "Nos aseguró que no está enfocado en políticas antiguas que no dieron ningún resultado", coincidieron los cuatro al salir. Del mismo modo contaron que Fernández, si bien se mostró partidario de no limitar las exportaciones, les expresó la necesidad de garantizar precios accesibles para la canasta básica de alimentos.