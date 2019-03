Soja y maíz: alerta de plagas en la fase final de los cultivos

Especialista recomendó estar atentos frente a ataques de orugas y chinches en la etapa final de la soja y permanecer en alerta con el maíz.

Daniel Igarzábal, de la consultora Halcón, destacó que luego de de tres años casi sin ataques de plagas, "este año volvieron muchas al cultivo de soja y aunque no todas tuvieron fuerte incidencia, obligaron a los productores a dedicarles tiempo a través de los monitoreos para tener la fotografía clara de lo que sucede en el lote".

De las principales plagas que afectaron este año a la soja, el técnico reconoce a las orugas y recomienda apoyarse en una red de trampas de luz y de feromonas que capturan a los adultos de ciertas especies.

Vemos la presencia en lotes de un par de bichos que lentamente van entrando al cultivo y si bien no causan daños fuertes hay que tenerlos vigilados.

"Justamente las trampas de feromonas nos indican que en los próximos 10 días ocurrirán dos ataques fuertes de orugas. Y eso significa que los productores tienen que estar atentos a los tratamientos a realizar", indicó a NA.

Buenos rindes

En términos generales "los rendimientos vienen mejor que otros años, por eso para mantener la mayor cantidad de granos en el lote, hay que actuar rápido porque estas orugas no sólo comen hojas sino también granos".

"En este sentido, vemos al menos dos especies de orugas que estarán en el tope de la necesidad de control. La más importante de prevenir es Anticarcia. Hoy es la número uno causando daño en soja y van a haber ataques de esta especie", pronosticó.

Además, en el caso de las sojas Bt (transgénica), Igarzábal adelantó que comienzan a aparecer algunas plagas menores.

La otra oruga desfoliadora a la que deben tener bien presente los asesores y productores es la Spodóptera cosmioides que se ha visto caer en las trampas de forma sostenida.

"Se encuentra mucho sobre el cultivo y además de chaucha come hoja. Dado que este año por el nivel de lluvias las plantas han producido buen nivel de follaje, el consumo de hoja no parece ser tan importante. Sin embargo, en este momento de la soja aconsejamos estar muy atentos", dijo.

Explicó que "porque además comen granos es decir que consumen rendimiento. Son menos quintales que se dejan de cosechar. Es un daño bien directo y visible".

Por otro lado, Igarzábal reconoció que se esperaba más ataque de las chinches, "pero no se expresaron, no en la magnitud que habíamos esperado", sostuvo.