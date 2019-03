Afirman que las retenciones se eliminarán "el próximo año" porque generan trabas

El secretario de Agroindustria nacional, Luis Miguel Etchevehere, insistió ayer con que las retenciones a la producción agropecuaria "tienen fecha de vencimiento" y destacó que el gobierno tiene previsto eliminarlas "el próximo año" por ser un "impuesto que incomoda" a los productores y "pone trabas en el camino".

Las declaraciones de Etchevere, similares a las que hizo el sábado en un desayuno con vitivinicultores de Mendoza, se produjeron en la apertura de la muestra Expoagro, en la localidad bonaerense de San Nicolás, donde inauguró la exposición junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, el secretario de Agroindustria provincial Leonardo Sarquis y el secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, además de autoridades locales.

El tema de las retenciones fue el centro de la escena en la muestra, dado que ya anteanoche Vidal planteó en la cena de apertura del encuentro, en un hotel de San Nicolás, que las retenciones eran un "impuesto distorsivo" y sostuvo que "no llegaron para quedarse".

Ayer, tras el corte de cintas, el tema fue retomado por Etchevehere, quien destacó que "las retenciones ya tienen fecha de vencimiento. Se fijaron por dos años y a fin del año próximo deben caducar".

Durante la inauguración de la 13º edición de Expoagro, Etchevehere remarcó que "se dispuso esta medida excepcional por dos años, ya llevamos casi uno".

"Desde el Gobierno nacional estamos trabajando para que el sector siga creciendo. Para eso vamos a eliminar las retenciones para el próximo año porque es un impuesto que incomoda a los productores y pone trabas en el camino", remarcó.

Y, destacó que "el trabajo en conjunto es fundamental, con el presidente (Mauricio) Macri a la cabeza, se están llevando a cabo decenas de mesas de competitividad, para potenciar la productividad de todas las cadenas".



Planteo de Urtubey

A media mañana, el gobernador de Salta y candidato a presidente por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, también planteó que "hay que eliminar urgente las retenciones al valor agregado de la producción argentina".

"Discutamos si es necesario tener aranceles de exportación a la materia prima, lo que es injustificable es que tengamos aranceles al agregado de valor argentino. Es un desincentivo a generar valor agregado en el país", dijo el mandatario salteño.

Y aseguró que "hay que alentar la actividad productiva y hay que eliminar la retención al valor agregado. Es no entender lo que significa el complejo agroindustrial argentino".

Urtubey coincidió con la gobernadora Vidal en que el sistema tributario tiene que apuntar más a gravar el patrimonio y menos la actividad económica y sostuvo: "Quiero una Argentina rica no con empresarios ricos".

Un sector que crece

Etchevehere agregó que "esta feria es la muestra del crecimiento del sector agroindustrial que año a año se renueva e innova, mejorando la productividad a través de la incorporación de nuevas maquinarias y tecnología".

"Sabemos que el escenario no está acompañando pero estamos haciendo todos los esfuerzos para tener una economía sana que ayude a los productores a expresar su potencial, porque eso significa inversión y generación de empleo para nuestro país", acotó.

Etchevehere admitió que "hay una realidad que nadie la niega que son las tasas de interés y el gobierno está trabajando para bajar el costo".

En ese sentido, Javier González Fraga, presidente del Banco de la Nación Argentina presentó ayer desde Expoagro nuevas líneas de crédito para la compra de maquinaria agrícola, con una tasa del 3% en dólares, créditos para impulsar las exportaciones agroindustriales financiando inversiones en dólares a 10 años, para que los frigoríficos puedan ampliar sus cámaras de frío, y un financiamiento para que las industrias lácteas y los pools lecheros construyan plantas medianas de secado de leche.