Carbap reclama a Vidal por el mal estado de los caminos rurales bonaerenses

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) reclamó a la gobernadora María Eugenia Vidal por el incumplimiento de la promesa de recuperar unos 4.000 kilómetros de caminos rurales en la provincia durante 2018.

"Es una promesa incumplida de la gobernadora de recuperar 4.000 kilómetros de caminos rurales durante 2018, como lo había anunciado en el inicio de sesiones legislativas de este año y que no fue cumplido", manifestó a NA el secretario de Carbap, Roberto Cittadini de la localidad bonaerense de Pigüe.

El diálogo se suscitó a raíz del trabajo realizado por la entidad sobre caminos rurales y tasas viales de la provincia de Buenos Aires que refleja también lo que ocurre en otros territorios provinciales con estas vitales arterias para el campo.

La provincia de Buenos Aires tiene más de 120.000 kilómetros de caminos rurales de tierra, por el cual transitan anualmente unos 45 millones de toneladas de grano, 2.500 millones de litros de leche y más de 9 millones de cabezas de ganado entre lo que va a faena y movimiento de la invernada, de ahí su importancia.

"Pero no sólo es lo que le pasa al productor sino también a la gente que vive en el campo, muchos emprendimientos turísticos rurales y economías regionales además dependen del buen mantenimiento de los caminos", indicó Cittadini.

El otro concepto que para el dirigente tiene que quedar claro es que esa "tasa vial" que abona el productor en los municipios "es contra prestación de un servicio; es una tasa, no es un impuesto y muchos intendentes colocan la recaudación en el mismo pozo de renta y no queda afectada a la renovación de la red vial".

En tanto, "el Relevamiento del estado de la red vial y la recaudación para su mantenimiento es un trabajo entre todas las asociaciones rurales de la Confederación de provincia de Buenos Aires, viendo cómo va la recaudación de los intendentes y el 67 por ciento de los entrevistados consideran que los caminos rurales están en un estado entre malo y regular", consignó.

El mantenimiento de los caminos está a cargo de los municipios; para el financiamiento de la conservación de los mismos, se abona lo que se llama una tasa vial, cada municipio determina su valor, al igual que la tasa de guías y señales, además la Provincia envía el 12% de lo recaudado del impuesto inmobiliario rural por Ley 13.010.

Este vuelve a los municipios como un fondo compensador para el mantenimiento de la parte de los caminos rurales que son provinciales.

"En marzo de este año, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció un plan para reparar 12.000 kilómetros de caminos, de los cuales, según lo anunciado, 4.000 km se deberían haber reparado este año; dicho plan, por el momento se encuentra en la etapa de promesa", sostiene el trabajo de Carbap.

La mayoría de los intendentes ve a las tasas viales y de guías como un mero impuesto que se recauda y es de libre disponibilidad, argumenta la entidad.

"Lamentablemente esta práctica, no es corregida, ni siquiera advertida por parte los concejales municipales, ni por el Tribunal de Cuentas de la Provincia", dice el trabajo.

De acuerdo con el relevamiento que se hizo entre las Rurales sobre el estado de los caminos, el resultado fue que el 18 % de los entrevistados consideran que los caminos están "malos" y el 45%, "regulares".

Así los productores estiman en conjunto que unos 70 mil kms de caminos se encuentran en condiciones "regulares o malas". La mayoría de los municipios con caminos en estado "bueno" o "muy bueno" son aquéllos en donde los productores a través de Entes viales, como consorcios, comisiones o una especie de vinculación público-privada, tienen intervención directa en el manejo de los fondos y la asignación y control de éstos.

También en la mayoría de esos casos, varía de acuerdo con el convenio de cada municipio, se deriva a esos entes el 70 a 75% de lo recaudado de la tasa vial y los aportes provenientes de la ley 13.010.

El otro común denominador es que además de no prestar un servicio adecuado, los municipios no han invertido en modernizar los parques de maquinaria vial y se encuentran con máquinas viejas, las cuales tienen mayor desgaste y por lo tanto más costos de mantenimiento; o bien carecen de ellas. Los cálculos precisan que con la recaudación anual de las tasas viales, de guías, más el 12% del impuesto inmobiliario, alcanza para comprar más de mil motoniveladoras nuevas, lo que equivale a unas 10 máquinas nuevas por municipio por año.