El costo del engorde se fue del corral

La cría a corral no es lo que era hace pocos meses, porque los costos de alimentación sufrieron una suba sideral, que llega al 100%, provocando la pérdida de rentabilidad. En esa línea, la Cámara Argentina de Feedlot expresó su malestar por el mal momento que atraviesa el sector.

Desde la entidad afirmaron que la situación se profundizó en los últimos meses y destacaron que los insumos de alimentación aumentaron en lo que va del año un 100%. Estos factores crearon una situación donde se deteriora el resultado del negocio, lo que conlleva un quebranto en cada animal terminado.

La entidad comentó que la actividad registró para octubre una caída de la ocupación de los corales de 4 puntos, con un encierre del 63%. Pero obtuvo un Índice de Reposición del 0,76 lo que marca la restricción del productor al momento de reponer hacienda en sus corrales.

Desde CAF destacan que los factores que provocan esta situación son relación compra-venta empardada en el mejor de los casos y negativa en la mayoría de ellos. En este sentido se suma que el consumo interno marcó un límite producto de la inflación, afirma el comunicado.

Por otra parte, la exportación tiene crecimiento y acceso a nuevos mercados, pero la buena situación que atraviesa la industria exportadora no tracciona hoy sobre los valores de la hacienda en pie.

La Cámara de Feedlot agregó que no tiene acceso al financiamiento ya que es imposible con tasas del 75%. A esto se le suma la reincorporación de los aranceles a la exportación y el programa de reducción hasta la eliminación a “0” del impuesto a los ingresos brutos parece detenerse frente a esta crisis, afirma la Cámara.