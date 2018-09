Estiman que la cosecha de trigo reactivaría la economía regional

Después de las complicaciones sufridas por el campo con la sequía que golpeó duro a la soja y los repetidos e interminables avatares económicos, la cosecha de trigo de los próximos meses podría ser un punto de despegue y recuperación para el sector, ahora favorecido de manera transitoria por la fuerte devaluación del peso.

Si bien en medios nacionales se habla de cosecha récord, en esta zona los especialistas son más cautos. No obstante, destacan que, de las últimas dieciséis campañas, solamente en una hubo niveles de siembra de esta gramínea similares a los actuales. Es que se sembraron, en nuestro partido, entre 30 y 35 mil hectáreas, algo que no sucedía desde el año 2010, situación que se repite en toda la zona.

Referentes del sector aseguran que los productores se volcaron a este cultivo por encontrar precios internacionales y condiciones climáticas favorables y estiman que una buena cosecha podría contribuir a reactivar la economía regional.



Evolución de los cultivos

“Se ha sembrado mucho trigo en la zona, por supuesto que no se va a llegar a lo que se alcanzó en otras oportunidades, 30 ó 40 años atrás, cuando se sembraban cerca de 60 mil hectáreas en el partido. No obstante, se va a sembrar más que en los últimos diez o quince años”, señala el ingeniero agrónomo Juan José Cavo, especialista en la materia y ex titular del INTA Junín.

Según sus cálculos, en la presente campaña “se van a implantar más de 30 mil hectáreas, con lo que, si bien estaríamos lejos de las mejores épocas, sería un avance muy importante respecto de los últimos años”.

Es que, desde el año 2002 hasta la actualidad, solamente en 2010 se alcanzó a sembrar 30 mil hectáreas. En las 16 últimas campañas el promedio de implantación de trigo fue de 20.500 hectáreas, con algunas muy bajas –como las de 2009 y 2015– con 15 mil hectáreas cultivadas con esta gramínea, y el piso del año 2012, cuando se sembraron apenas 10 mil hectáreas.

Impacto económico

El impacto económico de una campaña de esta envergadura sería muy importante para la ciudad y la región. “Si se siembran 30 mil hectáreas, a un promedio de cuatro toneladas por hectárea, son 120 mil toneladas –explica Cavo–; y si bien el valor del trigo es muy variable, se podría calcular un promedio de unos seis mil pesos por tonelada, deducido el monto por las retenciones que ahora regresaron para el cultivo. De modo que, si se dieran estas previsiones, habría una inyección de unos 720 millones de pesos, “una cifra que es muy importante para la zona para la cosecha fina”.

Análisis

Para Rosana Franco, titular de la filial Junín de Federación Agraria Argentina (FAA), “hablar de cosecha récord es un poco apresurado”. Y, sobre este punto, agrega: “Es cierto que el productor apostó fuertemente al trigo por cuestiones económicas y de maleza resistente, y que, entonces, la gente ha sembrado lo que solía hacer y algunos lo han hecho en mayor medida, pero todavía tenemos un camino largo por recorrer en lo climático porque recién vamos a estar cosechando la primera quincena de diciembre, por lo que todavía faltan tres meses y no sabemos cómo va a venir el clima”.

Cavo también señala que hubo dos factores que influyeron en este comportamiento de los chacareros. Uno de ellos tiene que ver con “la coyuntura internacional muy favorable” por la baja producción de trigo que hay otros países productores, como Rusia o Australia. El otro se explica en las “cuestiones climáticas, que tal vez sea más importante”, porque lo meteorológico determinó que se pudiera sembrar este cereal sin un contexto de inundaciones ni sequía.

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Joaquín Elósegui, coincide en que “se ha sembrado mucho trigo y está en muy buena calidad” a partir de que “la condición climática es muy buena”. El dirigente ruralista ratifica que “esto también responde al precio, ya que el trigo tiene un valor alto, hoy se puede vender a cosecha a 220 dólares, que es muy interesante”. Por tal motivo, el productor, que “en este último tiempo estuvo muy desfinanciado” consideró que “esta cosecha fina, con estos valores, se presentaba muy atractiva y por eso se sembró mucho”.