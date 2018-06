Las retenciones inquietan al campo

La posible modificación del esquema de reducción de las retenciones a la soja por parte del Gobierno nacional volvió a encrespar a un sector duramente golpeado primero por la sequía y luego por las lluvias, pero que a la vez es clave en los precios internos de los productos de primera necesidad, precisamente los más afectados por la escalada de precios de los últimos días.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lanzó la bomba, cuando no descartó que el Gobierno frene la baja gradual de las retenciones a la soja o reponga las de trigo, maíz y girasol, y aseguró que "todas las opciones están sobre la mesa".

"Con respecto a la soja no tenemos ningún anuncio para hacer", se desligó rápido Dujovne, aunque luego admitió que la posibilidad está latente. "Nosotros enfrentamos, a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, la decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal y en ese contexto todas las opciones están sobre la mesa", reconoció el funcionario.

Aunque después otros funcionarios intentaron apagar el incendio, las luces de alarma quedaron encendidas en todo el sector agropecuario que a esta altura sabe que cuando el río de la voracidad fiscal suena, retenciones trae.

En esa línea, quedó claro que dentro del Gobierno hay un fuerte debate en torno a la posibilidad de frenar la baja gradual de las retenciones a la soja de medio punto porcentual por mes, e incluso reponerlas al trigo, maíz, girasol y biodiesel.

Pese a amagues y desmentidas, hay quienes sostienen que el cambio respecto a la soja ya es un hecho, pese a la negativa del ministro Luis Etchevehere y del propio Mauricio Macri, que se resiste a la medida porque golpea su voto duro del campo.

El déficit pega fuerte

Mientras se profundiza el debate sobre el regreso de las retenciones, un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) advierte que más allá de las inquietudes que causan la persistencia de la alta inflación, la suba a niveles intolerables de la tasa de interés y la volatilidad del dólar, también emerge como factor de preocupación el enorme déficit externo que en el mes de abril alcanzó a 938 millones de dólares y acumula 3.420 millones de dólares en el acumulado de 29018 contra 1.290 de igual período de 2017.

Esto es el saldo negativo de divisas que se genera en las transacciones con otros países. En el 2017 llegó a casi 5% del PBI. Según datos oficiales de la Balanza de Pagos, en el año 2017 las importaciones de bienes superaron a las exportaciones en U$S 5 mil millones, el pago de servicios al exterior (fundamentalmente, turismo) superó a las ventas en U$S 10 mil millones y el pago de remesas de empresas extranjeras en el país a sus casas matrices y la compra de dólares por parte de argentinos alcanzó los U$S 15 mil millones. En suma, en el 2017 hubo un déficit de divisas del orden de los U$S 30 mil millones.

¿De dónde salieron los dólares para cubrir este desequilibrio? Según los datos del balance de pagos se observa que: El Estado nacional y los Estados provinciales tomaron deuda externa por unos U$S 34 mil millones para financiar sus déficits fiscales, las empresas privadas tomaron deuda externa por unos U$S 5 mil millones y así, el total de deuda externa tomada ascendió a U$S 39 mil millones.



Contragolpe de Llambías

Mario Llambías, dirigente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, cuestionó duramente la decisión del Gobierno de suspender la quita de retenciones al campo y chicaneó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. “Estamos poniendo el 27% de retenciones en la soja. Dujovne tendría que poner el hombro trayendo la plata que tiene afuera, eso es hacer patria”, afirmó.

El dirigente de Carbap también expresó su preocupación por el aumento a las retenciones del biodiesel y aseguró que "cualquier modificación en ese área causa problemas". A través del decreto 486/2018, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo comunicó el aumenta a la alícuota del derecho de exportación del biodiésel a un 15%.

Federación Agraria exige la quita total

El Consejo Directivo de Federación Agraria Argentina (FAA) anunció que evalúan medidas a tomar que conduzcan a proyectar una asamblea nacional de productores ante la crisis productiva.

FAA pide, en un esquema de segmentación, quita de retenciones y políticas diferenciadas para pequeños y medianos productores ante el agravamiento de la crisis. Por el contrario, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no descartó que el Gobierno frene el esquema de baja de retenciones para profundizar la estrategia de reducir el déficit fiscal.

El Consejo Directivo de la entidad advirtió que "si a la suba de tasas, inflación, aumento tarifario, aumento de importaciones, caída del mercado interno y el ajuste en organismos del Estado, le sumamos los problemas climáticos que padecimos durante la última campaña, el resultado puede ser mayor concentración económica y desaparición de más chacareros. Para evitarlo, se necesitan medidas urgentes".

"Hacen falta políticas de fondo, que venimos reclamando hace tiempo. Pero en el corto plazo, la medida más inmediata debería ser la eliminación de retenciones para los pequeños y medianos productores", sostuvieron.

Piden que siga la baja

El titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, se refirió al impacto que generan las retenciones en la actividad ruralista, y a la potencialidad del sector si se mantiene la actual política implementada por el Gobierno nacional a partir de diciembre de 2015, de ir reduciendo esta carga impositiva a las exportaciones de granos.

Pelegrina, sostuvo que le “llamó mucho la atención” el rumor sobre la presunta suspensión gradual de la baja de retenciones a la soja, e indicó que de seguir con el cronograma pautado de reducción de las mismas “el campo está para aportarle mucho al país”.

Además remarcó que las retenciones son “un impuesto que es el único sector que lo tiene, encima de lo que paga habitualmente como cualquier sector de la economía. Eso es lo que hay que entender. No es una resignación de impuestos”.

Queja por los impuestos

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, aseguró que “el campo está dispuesto a hacer un esfuerzo” para revertir el déficit fiscal que tiene el país y para ayudar al Gobierno en su acercamiento al Fondo Monetario Internacional, pero advirtió que “no será con más impuestos y tasas más altas que aumente la producción”.

“La gente del campo siempre está dispuesta a hacer un esfuerzo para ayudar al país, pero también tenemos que saber qué se nos pide desde el Gobierno”, dijo Iannizzotto en declaraciones periodísticas.

En enero pasado se puso en marcha el esquema de reducción gradual para la soja, que prevé, para diciembre de 2018, una alícuota de 24% y de 18% a fines de 2019. El esquema estaba previsto en 2017, pero se retrasó un año por razones fiscales.

“Votaron a Cambiemos y ahora tienen que masticar la decepción"

El ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi afirmó que "hay productores que votaron a Cambiemos y ahora tienen que masticar la decepción", en tanto que sostuvo que "decir que (el presidente Mauricio) Macri favoreció al campo es una generalidad".

"Para decir que el dólar alto favorece al campo hay que fijarse de qué campo hablamos, de qué tamaño y producción. Decir que Macri favoreció al campo es una generalidad", afirmó Buzzi.

Además, el ex presidente de la Federación Agraria, uno de los actores clave de la pelea entre el Gobierno de Cristina Kirchner y el sector agropecuario por la resolución 125, advirtió que "hay productores que votaron a Cambiemos y ahora tienen que masticar la decepción".

En referencia a la intención del Gobierno de retrasar la baja de las retenciones, que finalmente quedó en suspenso, Buzzi señaló que los productores "no quieren que les vuelvan a poner las retenciones, dicen que al que da y quita le sale una jorobita ".

Pesos son amores

Cada punto que se quita de retenciones a la soja significa que el Estado deja de Recaudar 2.700 millones de pesos. Por lo tanto, con el esquema actual de bajar 0,5 puntos cada mes, de aquí a fin de año el Gobierno resignará alrededor de 10 mil millones de pesos. En consecuencia, el impacto en la recaudación rondaría los 18 mil millones, aunque este valor puede crecer significativamente en relación con las cantidades que se exporten y con los precios de venta.

El plan de rebaja se inició en 2015, no bien asumió Cambiemos, cuando Mauricio Macri eliminó las retenciones al maíz, el girasol, el trigo, la carne y los productos de las economías regionales, a la vez que bajó las de la soja del 35% heredado al 30%. Con el sistema actual de quita, los exportadores de este cultivo serán los únicos que seguirán pagando retenciones, con un gravamen que será del 18% en enero de 2020, cuando haya finalizado la quita del 0,5% mensual.

Eso, siempre y cuando no se decida modificar el esquema de retenciones para recaudar más, medida que volverá a poner al campo en pie de guerra. l