Buenos tiempos para la carne argentina

Hace pocos días, las entidades de la producción me ratificaron como presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) por dos años más, por lo que, en primer lugar, debo agradecer muy especialmente a Federación Agraria Argentina, entidad a la cual pertenezco, que me ratificó la confianza, y a Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro por haberme apoyado.

Más allá de la alegría personal, este nuevo período está cargado de desafíos como nunca antes los tuvo el IPCVA, históricamente sometido al maltrato por parte de los funcionarios de turno. Hace dos años se dio vuelta la página y hoy están dadas las condiciones para el trabajo consensuado y sostenido entre el sector público y los privados.

Habíamos pasado del "no se puede" al quizás "se pueda", y hoy, finalmente, se acabaron la excusas. Se terminó la transición. Hoy lo podemos hacer, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer más y mejor. Es hora de que el IPCVA levante vuelo definitivamente y prueba de ello es la agenda que tenemos para este año.

Estamos delineando una campaña de posicionamiento en China, que es nuestro principal cliente internacional.

Por un lado, conscientes de que el mercado interno es el motor del negocio, vamos a realizar una gran campaña nacional para posicionar la categoría novillo y los cortes menos difundidos entre nuestros consumidores que, como siempre digo, son nuestro principal cliente.

En tanto, por otra parte, además de robustecer la presencia en foros y ferias internacionales, estamos delineando una campaña de posicionamiento en China, que es nuestro principal cliente internacional.

Porque todos sabemos que China es una "aspiradora" de carne, pero los chinos aún no conocen las propiedades de la carne argentina, a diferencia de lo que ocurre en el mundo occidental donde gozamos de un gran prestigio, por lo que es necesario comenzar a contarles que la nuestra no es cualquier carne, no es carne "a granel", es la mejor carne del mundo.

Todo esto sin descuidar otros mercados estratégicos, como la Unión Europea –donde un reciente estudio encargado por el IPCVA nos demostró que seguimos teniendo la mejor imagen-, Chile o Israel; nuevos destinos, como Canadá, Filipinas o Vietnam y grandes apuestas, como Japón o Corea, donde estamos trabajando junto al Estado para lograr la apertura.

Paralelamente, seguiremos recorriendo el país con seminarios y jornadas, compartiendo con los productores ideas y tecnologías para mejorar la productividad, que es otro de nuestros grandes desafíos.

Son nuevos –y buenos- tiempos para la producción de carne. Y desde el IPCVA aceptamos el desafío.



(*) Presidente del IPCVA